Stars Tina Fey: Älterwerden fühlt sich an wie eine zweite Pubertät – nur rückwärts

Tina Fey - March 2024 - Avalon - GIRLS5EVA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2026, 09:00 Uhr

Tina Fey hat das Älterwerden mit einer „umgekehrten Pubertät“ verglichen.

Die 56-jährige Schauspielerin meint, man könne erst dann wirklich verstehen, was es bedeutet, älter zu werden, wenn man es selbst durchlebt habe.

Die Schauspielerin sagte in der ‚Today‘-Show: „Ich habe das Gefühl, dass es in gewisser Weise eine umgekehrte Pubertät ist. Es ist, als würde sich der Körper verändern und auf neue Weise eklig werden. Wenn man 12 oder 13 ist, denkt man: ‚Warum bin ich so fettig?‘ Und jetzt denkt man: ‚Warum bin ich so trocken?'“

Fey hat im Laufe ihrer Karriere große Erfolge gefeiert und in TV-Serien wie ‚Saturday Night Live‘ und ’30 Rock‘ mitgespielt. Und Tina gibt zu, dass sie ihrer Zukunft offen und optimistisch gegenübersteht. Sie sagte: „Ich hoffe, dass sich die Dinge einfach so weiter entwickeln. Es gibt definitiv andere Formen des Schreibens, die mich noch interessieren. Ich würde gerne ein Theaterstück schreiben. Ich würde vielleicht gerne in einer anderen Form Prosa schreiben. Aber ich sitze auch einfach gerne still auf einem Stuhl und trinke draußen Kaffee.“

Die ‚Girls Club – Vorsicht bissig!‘ Darstellerin hatte zuvor verraten, dass sie gerne „neuen Stimmen helfen möchte, sich Gehör zu verschaffen” und gab zu, dass sie gemischte Gefühle hinsichtlich ihrer langfristigen Zukunft in der Film- und Fernsehbranche hat. Sie sagte 2025 gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Der Drang, mich zurückzuziehen und in den Ruhestand zu gehen, ist sehr stark, denn ich glaube, es ist an der Zeit, neuen Stimmen zu helfen, sich Gehör zu verschaffen. Das ist etwas, was ich bereits tue, aber ich möchte noch mehr tun.“