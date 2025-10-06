Stars Tina Turner: Sohn Ike Turner Jr. stirbt im Alter von 67 Jahren

Ike Turner and Ike Turner Jr at Grammy Awards - Getty - February 2007 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.10.2025, 14:00 Uhr

Tina und Ike Turners Sohn ist im Alter von 67 Jahren nach längerer Krankheit gestorben. Tinas Nichte bestätigte die traurige Nachricht.

Ike Jr. – der Sohn der verstorbenen Musiklegende und ihres Ehemannes Ike Turner – verstarb am Samstag (04. Oktober) in einem Krankenhaus in Los Angeles, wie Familienmitglied Jacqueline Bullock gegenüber ‚TMZ‘ bestätigte. Die Nichte von Tina erklärte, dass Ike Jr. nur einen Tag nach seinem 67. Geburtstag an Nierenversagen gestorben sei. Sein Gesundheitszustand habe sich in den letzten Jahren verschlechtert, da er an schweren Herzproblemen litt und im vergangenen Monat einen Schlaganfall erlitten hatte.

„Mit großer Trauer geben wir den Tod meines Cousins Ike Turner Jr. bekannt“, sagte Bullock sagte in einer Erklärung gegenüber ‚Page Six‘. „Junior war für mich mehr als ein Cousin, sondern eher ein Bruder, da wir im selben berühmten Haushalt aufgewachsen sind.“ Ike Jr. wurde von Tina adoptiert – die 2023 im Alter von 83 Jahren starb – obwohl seine leiblichen Eltern Ike (gestorben 2007) und Lorraine Taylor waren. Bullock erinnerte in ihrem Nachruf an sein musikalisches Talent.

„Als Sohn von Tina und Ike Turner zeigte sich schon früh sein Talent, da es kein Instrument gab, das er nicht spielen wollte. Während er sich zunächst den Schlagzeugen zuwandte, bestand meine Tante und seine Mutter, Tina Turner, darauf, dass er nach jeder Probe sein Schlagzeug abbauen musste.“ Das habe dazu geführt, dass er sich zunehmend für Tasteninstrumente interessierte. „Schließlich half Junior dabei, die Bolic Sound Studios zu leiten, das Aufnahmestudio, das von seinem Vater Ike Turner gegründet wurde.“ Ike Turner Jr. wurde ein gefragter Tontechniker, Musiker und Grammy-Preisträger für das Beste Traditionelle Blues-Album im Jahr 2007 für das Album seines Vaters ‚Risin’ With The Blues‘. Bullock schloss ihre Erklärung mit den Worten, dass die Familie Turner dankbar für die „überwältigende Anteilnahme“ sei.

Ike Jr.s Schwägerin Afida Turner – die mit Ike und Tinas verstorbenem Sohn Ronnie verheiratet war – teilte ebenfalls einen Beitrag in den sozialen Medien. Zu mehreren Bildern, die sie und Ike Jr. über die Jahre zeigen, schrieb sie: „Ruhe in Frieden Ike Jr., du warst ein toller Schwager. Ich bin glücklich, dass ich noch mit dir telefoniert habe, bevor du gegangen bist. Liebe dich, RIP.“