Stars Tine Wittler: Comeback auf den roten Teppich

Bang Showbiz | 10.07.2025, 14:00 Uhr

Tine Wittler hat nach langer Auszeit ihr Comeback auf dem roten Teppich gefeiert.

Die 52-jährige Kult-Dekoqueen ließ sich nach Jahren bei einem Event blicken, betonte dabei jedoch, dass sie nicht zum Networken zu der Veranstaltung gekommen sei.

Die beliebte ehemalige ‚Einsatz in 4 Wänden‘-Moderatorin, die für ihre kreativen Gestaltungen von Wohnräumen bekannt ist, verriet in einem Interview mit RTL: „Nach fünf, sechs Jahren kann man das mal wieder machen.“ Wittler scherzte mit einem Augenzwinkern darüber, dass sie vor allem wegen dem kostenlosen Essen auf der Veranstaltung erschienen sei. Tine witzelte: „Einfach nur umsonst essen und trinken.“ Um die sympathische TV-Persönlichkeit, die mit ihrem Leben fernab vom Rampenlicht der Öffentlichkeit zufrieden ist, war es in den letzten Jahren ruhig geworden. Wittler nutze die Zeit, die sie dadurch dazu gewonnen hat, für andere kreative Projekte. Die Prominente erklärte zuvor in einem Interview mit ‚Gala‘, dass der Stress im TV für sie irgendwann einfach nicht mehr auszuhalten gewesen sei. Tine sagte: „Man sieht’s natürlich nicht, aber ich werde älter. Und Baustelle und Dixi-Klo bei dem Wetter waren nicht mehr mein Ding irgendwann. Und jede Nacht im Hotelzimmer auch nicht.“