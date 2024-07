Partnerin zeigt ihren After-Baby-Body Tochter ist da: Wiz Khalifa ist Vater geworden

Wiz Khalifas Tochter wurde geboren. (jom/spot)

SpotOn News | 24.07.2024, 23:31 Uhr

Wiz Khalifa ist erneut Vater geworden. Seine Partnerin Aimee Aguilar präsentiert auf TikTok ihren After-Baby-Bauch und erklärt, dass die Geburt vor einer Woche gewesen sei.

Wiz Khalifas (36) Tochter wurde geboren. Die Partnerin des US-Rappers, Aimee Aguilar, veröffentlichte bei TikTok einen Clip, in dem sie erklärt: "Ich habe heute vor genau einer Woche entbunden. Und so sieht mein Bauch derzeit aus." In dem Video zeigt sie ihren noch gewölbten Bauch in die Kamera und erklärt ihren Followern, welche Pflege sie für ihren After-Baby-Body verwendet. Des Weiteren erzählt sie, dass sie noch nicht trainieren könne, da sie nach der Geburt genäht werden musste und sie noch ein oder zwei Wochen warten werde, "bevor ich etwas Anstrengendes für meinen Körper mache".

Wiz Khalifa, der mit bürgerlichem Namen Cameron Jibril Thomaz heißt, hatte am Vatertag, dem 16. Juni, die Babynews bei Instagram mit einem Foto verkündet, das den Musiker mit seiner Freundin Aguilar zeigt. Auf dem Bild legt Khalifa eine Hand auf den Babybauch seiner Freundin, die einen schwarzen Sport-BH trägt und einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hält, während sie in die Kamera lächelt.

Wiz Khalifa hat auch einen Sohn

"Babygirl ist auf dem Weg", schrieb Khalifa zu dem Foto. Wenige Tage später gab er auch einen Einblick in die in Weiß, Lila und Rosa gehaltene Babyparty, die die beiden mit Freunden und Familie feierten. Laut "People" soll dabei auch der Name der Tochter, Kaydence, enthüllt worden sein.

Mit seiner Ex-Frau Amber Rose (40) hat der US-amerikanische Rapper bereits einen gemeinsamen Sohn namens Sebastian Taylor Thomaz (11), der im Februar 2013 zur Welt kam. Khalifa und das Model heirateten im Juli 2013, ein Jahr später, im September 2014, erfolgte bereits wieder die Trennung. Mit Freundin Aimee Aguilar ist der Rapper seit etwa fünf Jahren liiert.