Musik Ticketmaster stoppt tausende gefälschte Harry-Styles-Tickets nach New York-Betrug

Harry Styles - BRIT Awards 2026 - Mike Gray/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2026, 18:00 Uhr

Ticketmaster hat versprochen, „tausende illegale“ Harry-Styles-Tickets an echte Fans zurückzugeben.

Ein groß angelegter Scalping-Betrug rund um die kommende New-York-Residenz des Sängers wurde nun nämlich aufgedeckt. Das Unternehmen teilte mit, Betrüger abgefangen zu haben, die mehrere Fake-Konten nutzten, um Tickets für Harrys ‚Together, Together‘-Tour zu kaufen und anschließend mit hohen Gewinnen weiterzuverkaufen.

Fans waren Anfang des Jahres verärgert gewesen, als VIP-Pakete für die 30 Shows im Madison Square Garden auf bis zu 1.667 Dollar anstiegen. Ticketmaster-Präsident Saumil Mehta äußerte sich in einer ausführlichen Nachricht an die Fans zu dem Skandal und erklärte, er wolle erläutern, „wie Ticketing tatsächlich funktioniert“ und was schiefgelaufen sei. Er schrieb: „Wir haben Scalper erwischt, die mehrere Konten und falsche Identitäten nutzten, um Ticketlimits zu umgehen und Tickets gewinnbringend weiterzuverkaufen. Wir haben diese Tickets storniert – keines davon war bereits an Fans übertragen worden – und arbeiten mit der Tour zusammen, um sie zum Originalpreis wieder für Fans freizugeben.“

Mehta sagte, die Betrüger hätten gezielt die günstigsten und begehrtesten Plätze ins Visier genommen, da diese den größten Gewinn bringen. Er fügte hinzu: „Das betrifft viele Tourneen, und Harrys Residenz war ein großes Ziel.“ Um Fans zu beruhigen, listete Mehta die echten Ticketpreise einschließlich Gebühren auf: 19 Prozent kosten 50 Dollar, 77 Prozent liegen unter 95 Dollar und alle unter 130 Dollar. Er betonte, dass keine echten Fans ihre Tickets verloren hätten und dass alle, die direkt über Ticketmaster gekauft oder bereits übertragene bzw. weiterverkaufte Tickets im Account haben, nicht betroffen seien.

Fans, die eine weitere Chance auf Tickets wollen, müssen nun zwischen dem 30. April um 18 Uhr und dem 1. Mai um 23 Uhr deutsche Zeit ein Formular ausfüllen. Jede Person kann bis zu vier Tickets für zwei Shows anfragen, erfolgreiche Käufer werden automatisch belastet. Bestätigungs-E-Mails werden bis zum 8. Mai um 23:50 Uhr EDT verschickt.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Gericht entschieden, dass Ticketmaster und die Muttergesellschaft Live Nation zu viel Kontrolle über große Konzertvenues haben – eine Entscheidung, gegen die Live Nation Berufung einlegen will.