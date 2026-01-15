Stars Tom Brady: ‚Ich war zu viel im Gym‘

Tom Brady - California - October 20th 2024 - Michael Owens - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.01.2026, 09:00 Uhr

Der Ex-NFL-Star bereitet sich gerade auf sein Flag-Football-Debüt im März vor - übertreibt es aber offenbar mit seinem Workout.

Tom Brady hat eigenen Aussagen zufolge „zu viel“ im Fitnessstudio trainiert.

Der 48-Jährige bereitet sich derzeit intensiv auf sein Flag-Football-Debüt beim Fanatics Flag Football Classic im März vor und trainiert im Vorfeld seines ersten Spiels besonders hart. Die NFL-Ikone erklärte gegenüber ‚People‘: „Das Problem ist, dass ich wahrscheinlich zu viel im Gym war, aber weniger Zeit auf dem Feld verbracht habe. Ich muss mehr Zeit auf dem Feld verbringen, um mich richtig vorzubereiten.“

Körperlich fühle sich Tom zwar „ziemlich gut“, spielbereit sei er jedoch noch nicht. „Ich wurde schon lange nicht mehr getackelt, also muss ich wieder rausgehen und ein bisschen mehr werfen, um meinen Arm in Form zu bringen. Aber ich denke, es wird ganz gut laufen“, zeigte er sich optimistisch.

Kürzlich enthüllte der Sportstar, dass er weiterhin versuche, „ein großartiger Vater“ zu sein. Nach der Bekanntgabe seines Rücktritts und dem Start seiner Karriere als Analyst sei er sogar beschäftigter denn je. Tom, der mit seiner Ex-Frau Gisele Bündchen die Kinder Benjamin (15) und Vivian (12) hat sowie Sohn Jack (17) aus der Beziehung mit Bridget Moynahan, verriet der ‚New York Post‘-Kolumne ‚Page Six‘: „Ich habe viele Dinge, die mich auf Trab halten, aber ich versuche trotzdem, ein großartiger Vater zu sein und für meine Kinder da zu sein.“

Gleichzeitig räumte er ein, dass das Elternsein keine leichte Aufgabe sei. Der Ex-Football-Profi – der von 2009 bis 2022 mit Gisele verheiratet war – sagte: „Alle Eltern da draußen wissen, dass es eine Herausforderung ist, gute Eltern zu sein. Und an alle Kinder: Ich hoffe, ihr wisst eure Eltern zu schätzen! Denn sie stecken viel Arbeit hinein, um euer Leben ein bisschen leichter zu machen.“