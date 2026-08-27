Stars Tom Cruise arbeitet ’sieben Tage die Woche‘ aus einem besonderen Grund

Tom Cruise - CinemaCon 2026 - Warner Bros. Pictures Presentation - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2026, 14:00 Uhr

Tom Cruise arbeitet 'sieben Tage die Woche' aus einem besonderen Grund.

Tom Cruise kennt offenbar keinen klassischen Feierabend.

Der 64-jährige Hollywoodstar hat verraten, dass er „sieben Tage die Woche“ arbeitet, um sich auf kommende Filmprojekte vorzubereiten. Dabei geht es ihm nicht nur um körperliches Training: Cruise beschäftigt sich kontinuierlich mit den Anforderungen seiner zukünftigen Rollen. Der Schauspieler, der für seine spektakulären Stunts in ‚Top Gun‘ und ‚Mission: Impossible‘ bekannt ist, erklärte im Gespräch mit dem Magazin ‚Empire‘: „Ich arbeite sieben Tage die Woche. Ich lerne und trainiere ständig für verschiedene Dinge, auf die ich mich in Zukunft vorbereite.“ Für Cruise steht dabei vor allem eine Sache im Mittelpunkt: Vorbereitung. „Das, worauf ich mich wirklich konzentriere, ist die Frage, wie man sich vorbereitet. Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung“, sagte er.

Für seinen neuen Film ‚Digger‘ von Regisseur Alejandro G. Iñárritu musste sich Cruise körperlich deutlich verändern. Er verkörpert den alternden und wohlhabenden Ölunternehmer Digger Rockwell. Die Rolle verlangte ihm einiges ab, insbesondere wegen des aufwendigen Make-ups. Allein beim ersten Anprobieren der Maske habe der Prozess sechs Stunden gedauert. „Man muss verstehen, dass das Make-up hier ist“, erklärte Cruise und deutete dabei auf seinen Kopf. „Und aus deinem Schädel kommt Hitze.“

Während der Dreharbeiten kamen dadurch extrem lange Arbeitstage zusammen. Cruise berichtet von rund 19 Stunden pro Tag. Mehr als einmal habe er deshalb sogar direkt auf dem Studiogelände in einem Trailer übernachtet. Für den Schauspieler war das allerdings kein Grund, die Ansprüche an die Produktion herunterzuschrauben. Stattdessen wollte er den Ablauf effizienter gestalten. Er ließ Tafeln aufstellen und setzte dem Team ein ehrgeiziges Ziel: Bis zum Ende der Dreharbeiten sollte das komplette Make-up in weniger als einer Stunde fertig sein. „Wir werden keine Abstriche bei der Qualität machen, weil ich niemals die Qualität opfern wollte“, betonte Cruise. Als ihm die Verantwortlichen zunächst erklärten, das sei unmöglich, hatte er eine klare Antwort: „Wenn du glaubst, dass es unmöglich ist, hast du die Tür bereits geschlossen.“