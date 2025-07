Film Tom Cruise: Brendan Fraser enthüllt, warum ‚The Mummy‘ floppte

Brendan Fraser and Rachel Weisz - The Mummy still - 1999 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2025, 18:00 Uhr

Brendan Fraser glaubt, dass Tom Cruises ‚The Mummy‘ gescheitert ist, weil der Film keinen Spaß machte.

Fraser spielte den Schatzjäger Rick O’Connell dreimal in Stephen Sommers‘ ‚Mummy‘-Reihe, die ein riesiger Kassenerfolg war. Cruises Film ‚The Mummy‘ wurde 2017 veröffentlicht und sollte eigentlich ein Dark Universe von miteinander verbundenen Filmen basierend auf den klassischen Universal-Monstern einleiten. Doch der Film war sowohl bei Kritikern als auch kommerziell ein Flop und die Idee eines filmischen Monster-Universums wurde verworfen.

Fraser hat nun erklärt, warum Cruises ‚The Mummy‘ gescheitert ist, und besteht darauf, dass es dem Film an Abenteuer und Aufregung fehlte – im Gegensatz zu Sommers‘ Filmen. Auf der Fan Expo Denver sagte der 56-jährige Schauspieler: „Ich weiß, dass Tom Cruise versucht hat, seinen Film zu machen, und es ist nicht leicht! Wir alle wissen, wie schwer es ist, diesen Film zu machen.“ Allerdings habe bei der Version von Tom Cruise einfach der Spaßfaktor gefehlt. „Mit Ausnahme von Teil 3 [‚The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor‘] war das Besondere an all diesen Filmen, dass sie zumindest Spaß gemacht haben, es war eine wilde Fahrt, und man wollte es noch einmal erleben. Die Antwort ist: Man muss einfach allen das geben, was sie wirklich, wirklich wollen. Wenn man von diesem Pfad abweicht…“

Sommers inszenierte die ersten beiden Teile der Reihe, in der neben Fraser auch Rachel Weisz, John Hannah und Arnold Vosloo zu sehen waren, und produzierte den dritten. Sommers hatte zuvor zugegeben, dass er kein Fan des Reboots war und es ihn verärgerte, dass Regisseur Alex Kurtzman oder die Drehbuchautoren David Koepp, Christopher McQuarrie und Dylan Kussman sich nie bei ihm meldeten, um nach Rat oder Tipps zu fragen. In einem Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ sagte er zuvor: „Ich fühlte mich ein wenig beleidigt, weil die Autoren und der Regisseur dieses Tom-Cruise-Films sich nie bei mir gemeldet haben. Ich kontaktiere Leute, wenn ich etwas von jemand anderem übernehme. Beim dritten Teil, den Rob [Cohen] inszenierte, war es gewissermaßen mein Baby. Ich wollte ihm nicht auf die Füße treten, also half ich als Produzent. Aber mit dem Tom-Cruise-Film hatte ich nichts zu tun.“