Film Tom Cruise drehte Lichtschwert-Kampf für ‚Star Wars: Starfighter‘

Bang Showbiz | 09.01.2026, 18:00 Uhr

Während eines Besuchs am Set des Sci-Fi-Films sprang Tom Cruise für Regisseur Shawn Levy ein und drehte eine Lichtschwert-Kampfszene.

Tom Cruise filmte ein Lichtschwert-Duell für ‚Star Wars: Starfighter‘.

Regisseur Shawn Levy verriet, dass der ‚Mission: Impossible‘-Star zu den prominenten Besuchern am Set seines Sci-Fi-Blockbusters gehörte – und dabei sogar hinter der Kamera stand, um eine Action-Sequenz für ihn zu drehen. Im Interview mit der ‚New York Times‘ sagte Levy: „Wenn man den Film jetzt sieht, weiß man, dass ein Teil davon von Tom gedreht wurde. Wie cool ist das bitte?“

Der ‚Deadpool and Wolverine‘-Filmemacher erklärte, Cruise sei ursprünglich ans Set gekommen und habe „einfach nur zuschauen“ wollen. Levy habe dem ‚Top Gun‘-Schauspieler dann jedoch vorgeschlagen, selbst einzuspringen und die Kampfszene zu inszenieren. Neben Cruise stattete auch Steven Spielberg dem Set von ‚Star Wars: Starfighter‘ einen Besuch ab.

Levy erinnerte sich an einen Rat, den ihm der ‚Jurassic Park‘-Regisseur gegeben hatte, als sie gemeinsam am Science-Fiction-Film ‚Real Steel‘ arbeiteten, den Spielberg produzierte. „Du sollst so Regie führen, als würdest du im Publikum sitzen“, berichtete er. „Das habe ich nie vergessen. Ob gut oder schlecht – ich mache Filme so, wie ich möchte, dass sie aussehen, sich anfühlen und klingen würden, wenn ich selbst im dunklen Kinosaal säße. Vielleicht ist es genau das.“

‚Star Wars: Starfighter‘, der 2027 in die Kinos kommen soll, spielt fünf Jahre nach ‚Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg Skywalkers‘ aus dem Jahr 2019. Im Mittelpunkt steht ein Pilot (gespielt von Ryan Gosling), der seinen machtsensitiven Neffen (Flynn Gray) beschützen soll, während beide von mysteriösen Gegnern quer durch die Galaxis verfolgt werden. Zum Cast gehören außerdem Amy Adams, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings und Matt Smith.