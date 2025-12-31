Film Tom Cruise kennt die Texte aller Rollen

Tom Cruise - July 2023 - Avalon - Mission Impossible Dead Reckoning Part One New York Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.12.2025, 09:00 Uhr

Der Hollywood-Star wird von Regisseur Cameron Crowe für seinen Einsatz am Set gelobt.

Tom Cruise kennt in seinen Filmen „die Textzeilen aller Figuren“.

Der ‚Top Gun‘-Star hat im Laufe seiner Karriere zweimal mit Cameron Crowe zusammengearbeitet – bei ‚Jerry Maguire‘ und ‚Vanilla Sky‘. Der Filmemacher empfand die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler als „reine Leichtigkeit“, da dieser großes Vertrauen in seine Regisseure setzt und bereit ist, alles auszuprobieren.

Gegenüber dem ‚Uncut‘-Magazin verriet Crowe: „Tom Cruise ist kein Regisseur, und das sagt er auch ganz offen. Und genau deshalb bringt er den Menschen, die ihn inszenieren, ein enormes Vertrauen entgegen.“ Es sei ein „Vergnügen“, einen Film mit dem Action-Star zu drehen. „Er sagt zu nichts Nein, probiert alle möglichen Dinge aus. Er kennt jeden Job am Set, er kennt die Textzeilen aller Figuren, er ist für jeden da“, berichtete Crowe. „Deshalb hinterlässt er engagierte Filmschaffende auf seinem Weg – aus gutem Grund. Er macht es einfach spaßig.“

Der Regisseur lobte Cruise außerdem für die Energie, die er durch seine Liebe zur Musik an ein Filmset bringt. „Er spielt zu Musik – er legt zum Beispiel ‚OK Computer‘ von Radiohead auf und dreht dann die Szene. Er ist ein riesiger Musikfan. Die Musik im ‚Vanilla Sky‘-Soundtrack war Musik, die wir alle geliebt haben und zu der die Schauspieler auch gespielt haben“, erzählte der 68-Jährige.

Allerdings seien nicht alle Schauspieler so begeistert von musikalischer Untermalung am Set. Der Filmemacher gab zu: „Die eine Person, die gesagt hat: ‚Spiel bitte keine Musik während meines Takes‘, war Philip Seymour Hoffman. Am ersten Drehtag mit ihm habe ich mitten in seinem Take ‚I Wanna Be Your Dog‘ aufgelegt, weil ich dachte: ‚Ach, da stehen doch alle drauf.'“ Doch mit dieser Überzeugung lag er gewaltig daneben. Hoffman habe augenblicklich gerufen: „Cut! Wie kommst du darauf, dass die Musik, die du spielst, besser ist als die Musik, die ich in meinem Kopf höre?“ Crowe fügte hinzu: „Und ich meinte nur: ‚Gar nicht – du wirst nie wieder Musik hören.'“