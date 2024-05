Schnappschuss mit Bella und Connor Tom Cruise: Seltenes Bild mit seinen Kindern sorgt für Schlagzeilen

Tom Cruise teilt mit Nicole Kidman einen Sohn und eine Tochter. (ae/spot)

SpotOn News | 07.05.2024, 11:02 Uhr

Drei Kinder hat Tom Cruise. Doch in der Öffentlichkeit zeigt er sich nur ganz selten mit seinem Nachwuchs. Deshalb sorgt eine Aufnahme, die ihn gemeinsam mit seinen beiden älteren Kindern zeigt, für Aufregung.

Ein Foto von Hollywoodstar Tom Cruise (61) mit seinen älteren Kindern sorgt in den US-Medien für Aufregung. Denn wie unter anderen "People" berichtete, ist es die erste gemeinsame Aufnahme seit fast 15 Jahren.

Am Rande eines Football-Spiels fotografiert

Der "Mission Impossible"-Schauspieler hatte Tochter Isabella "Bella" (31) und Sohn Connor (29) gemeinsam mit seiner damaligen Frau Nicole Kidman (56) adoptiert. Die beiden Schauspieler waren von 1990 bis 2001 verheiratet. Isabella und Connor meiden im Gegensatz zu ihren berühmten Eltern das Rampenlicht weitgehend, ab und zu zeigen sie sich in den sozialen Medien.

Auch das Foto mit Tom Cruise wurde auf Instagram veröffentlicht. Der ehemalige NFL-Spieler Derrick Brooks (51) postete die Gruppenaufnahme, auf der er mit dem Schauspieler, dessen Kindern und weiteren Menschen posiert. Dazu schrieb er: "Guten Abend, Wow, schau mal, wer vor unserem @tblightning Spiel heute Abend in meinem Büro vorbeigeschaut hat!" Dazu teilte er noch eine kleine Anekdote mit: "Ich war ein kleiner Star, aber ich habe es cool gespielt und er sagte, er wäre es auch."

Auf dem Foto steht Brooks zwischen dem lachenden Cruise und seinem Sohn Connor, der den Daumen in die Höhe hält. Im hinteren Teil des Gruppenfotos blickt Bella über die Schulter einer anderen Frau und lächelt, während sie in die Kamera schaut.

Mit beiden Kindern zusammen hat man Cruise lange nicht gesehen. Im Oktober 2021 besuchte er mit Connor ein Spiel der Los Angeles Dodgers. Vor dem Baseballspiel wurde das Vater-Sohn-Duo zuletzt im Oktober 2019 in London öffentlich gemeinsam fotografiert. Damals gingen die beiden zu einem Privathubschrauber.

Die Familie verbrachte einst viel Zeit in England

Obwohl Tochter Bella nicht oft in der Öffentlichkeit fotografiert wird, teilt sie häufig Kunstwerke auf ihrer Instagramseite. Ihre Mutter Nicole Kidman hatte einem Interview mit "Vanity Fair" 2019 verraten, dass sich ihre Tochter mehr wie eine Engländerin fühle. Die Familie habe während der Dreharbeiten zu den Filmen "Eyes Wide Shut", "Mission Impossible" und "Portrait of a Lady" in den 1990er Jahren dort gelebt und viel Zeit verbracht. Beide Kinder "hatten einen englischen Akzent, als sie klein waren", sagte Kidman.

Sie heiratete nach der Scheidung von Cruise 2006 Country-Star Keith Urban (56) und bekam mit ihm zwei weitere Kinder. Tom Cruise teilt mit Ex-Frau Katie Holmes (45) noch Tochter Suri (18), mit der man ihn auch schon seit Jahren nicht mehr sah.