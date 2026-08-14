Stars Tom Felton vergoss bei Broadway-Wiedersehen mit Warwick Davis beinahe Tränen

Tom Felton and Warwick Davis - Tom's Instagram - August 2026 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2026, 14:00 Uhr

Tom Felton vergoss bei Broadway-Wiedersehen mit Warwick Davis beinahe Tränen.

Tom Felton musste auf der Bühne beinahe weinen, als sein früherer Co-Star Warwick Davis ihn bei ‚Harry Potter and the Cursed Child‘ am Broadway besuchte.

Der Schauspieler, der in den ‚Harry Potter‘-Filmen Draco Malfoy verkörperte und die Rolle auch für die Bühnenproduktion in New York wieder aufnimmt, teilte auf Instagram einen Schnappschuss, der ihn bei einer Umarmung mit Warwick auf der Bühne zeigt. Außerdem veröffentlichte Felton ein Polaroid-Selfie der beiden sowie ein Video, das ihn und Davis nach der Vorstellung beim Begrüßen der Fans am Bühneneingang zeigt. Zu dem Foto schrieb er: „Heute Abend kam ein besonderer Gast – ein lieber Freund – zur Vorstellung. Um ehrlich zu sein, hätte ich auf der Bühne beinahe geweint, als ich ‚Wingardium Leviosa‘ sagte und wusste, dass er zusah.“

Davis war in allen acht Verfilmungen von J.K. Rowlings berühmter ‚Harry Potter‘-Reihe zu sehen. Er spielte Professor Flitwick, den Lehrer für Zauberkunst. Darüber hinaus verkörperte er den Kobold Griphook sowie im ersten Film einen Bankangestellten in Gringotts – diese Rolle wurde allerdings nicht im Abspann genannt. Der Besuch am Broadway kommt zu einem besonderen Zeitpunkt für Felton: Wie inzwischen bekannt ist, wird er am 3. Januar 2027 zum letzten Mal als Draco in ‚Cursed Child‘ auf der Bühne stehen. Felton feierte am 11. November 2025 sein Debüt in der Produktion und schrieb damit Geschichte. Er war der erste Darsteller aus der ursprünglichen ‚Harry Potter‘-Filmreihe, der eine Rolle in der Bühnenfassung übernahm.

Die preisgekrönte Produktion setzt die Geschichte von Harry Potter, Draco Malfoy, Ron Weasley und Hermine Granger 19 Jahre nach den Ereignissen der ursprünglichen Buchreihe fort. Draco ist inzwischen Vater eines Sohnes namens Scorpius. Dieser freundet sich ausgerechnet mit Harrys Sohn Albus an – sehr zum Missfallen seines Vaters.