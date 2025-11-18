Stars Tom Hanks: Er liebt kleine Überraschungen im Weihnachts-Strumpf

Tom Hanks and Rita Wilson attend the 2024 Academy Museum Gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2025, 09:00 Uhr

Tom Hanks steht „wirklich total auf kleine Überraschungen im Weihnachts-Strumpf“.

Der Oscar-prämierte Schauspieler und seine Frau Rita Wilson verbrachten die letzten Weihnachtsfeiertage mit ihren Kindern – Chet (35) und Truman (29) – und Rita hat nun enthüllt, wie Tom Weihnachten dieses Jahr angehen wird. Die 69-Jährige, die seit 1988 mit Tom verheiratet ist, verriet gegenüber ‚E! News‘ auch, dass ihr Mann die typisch amerikanischen „Stockings“ liebe, die über dem Kamin hängen und in denen der Weihnachtsmann Geschenke versteckt.

„Mein Mann steht wirklich total auf kleine Überraschungen im Weihnachts-Strumpf“, sagt Rita. „Wir schauen immer, was er machen wird, und ich denke mir: ‚Ich brauche nicht noch mehr Stifte.‘ Er ist ein Stiftefreak. Er ist sehr interessiert an kleinen technischen Dingen.“ Rita hingegen ist bei seinen Weihnachtsgeschenken auf Onlinehändler angewiesen. Sie fügte hinzu: „Ich versuche, dort Dinge zu finden, aber es macht super viel Spaß.“

Erst kürzlich gab Tom zu, dass er aufgrund der Scheidung seiner Eltern inspiriert wurde, Schauspieler zu werden. Der preisgekrönte Star erklärte, dass seine Schauspielambitionen aus seinen Kindheitserfahrungen stammen.“Weil meine Eltern geschieden waren, verbrachte ich viel Zeit damit, hin und her zu reisen zwischen dem Ort, an dem meine Mutter in dieser kleinen Stadt lebte, und dem Ort, an dem mein Vater lebte, in Oakland, in der Bay Area“, sagte Tom im Podcast ‚On Purpose with Jay Shetty‘. Diese Stunden in einem Greyhound-Bus, angefangen als er sieben oder acht Jahre alt war, haben ihn zum Tagträumen und Beobachten angeregt. „Die natürliche Veranlagung, die ich hatte, dort still zu sitzen und mir vorzustellen, was vor sich geht. Das hat mich dazu gebracht zu erkennen, dass es tatsächlich … ein Bestreben gibt, das heißt: ‚Lasst uns eine Show machen. Lasst uns eine Geschichte erzählen.‘ Das kam, und bam, das war es. Und ich sage euch, es ist jetzt genauso wie damals.“