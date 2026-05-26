Stars Tom Hanks ringt mit seiner Faszination für den Zweiten Weltkrieg

Tom Hanks - Avalon - Saving Private Ryan - 1998 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2026, 10:00 Uhr

Tom Hanks ringt mit seiner Faszination für den Zweiten Weltkrieg.

Tom Hanks ringt damit, dass er immer wieder zum Thema Zweiter Weltkrieg zurückkehrt, um dort „Poesie, Trost und Erkenntnis“ zu finden.

Sein erstes Projekt über den historischen Konflikt begann 1998, als er in ‚Der Soldat James Ryan‘ Ryan von Steven Spielberg mitspielte. Seitdem produzierte Tom die Kriegs-Miniserien ‚Band of Brothers‘, ‚The Pacific‘ und ‚Masters of the Air‘ sowie den Marine-Thriller ‚Greyhound‘, in dem er selbst mitspielte.

Als Nächstes ist seine Stimme in der Dokumentation ‚World War II with Tom Hanks‘ des History Channel zu hören. Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ sprach er darüber, warum er so stark mit Projekten über den Zweiten Weltkrieg verbunden wird. Er sagte nachdenklich: „Ich habe erst kürzlich damit gerungen. Nachts, in diesen Momenten des Nachdenkens, habe ich mich gefragt: Warum kehre ich immer wieder dorthin zurück? Wegen dieser Mischung aus Poesie, Trost und Erkenntnis?“

Nach längerem Nachdenken kam Tom zu dem Schluss, dass es an den Parallelen zwischen der damaligen Welt und der heutigen liege. Er erklärte weiter: „Es muss mehr mit den greifbaren Entscheidungen zu tun haben, vor denen wir hier im Jahr 2026 stehen, als mit dem Gedanken: Schaut euch an, was diese harten Kerle damals in den 1930er-Jahren getan haben.“ Dazu gehörten Tom zufolge die konkreten Entscheidungen, die jeder Mensch damals treffen musste, um sich einzubringen, und diese unterscheiden sich nicht von den Entscheidungen, die man heute treffen müsse, wenn es darum gehe, sich einzumischen.“

Tom räumte zwar ein, dass die persönlichen Entscheidungen während des Zweiten Weltkriegs so „offensichtlich und eindeutig wie der Unterschied zwischen Freiheit und Sklaverei“ gewesen seien, betonte aber, dass letztlich alles auf persönliche Entscheidungen hinauslaufe, „egal, um welchen Krieg es geht“. Er sagte: „Damals gab es zwei Kräfte, die behaupteten, sie seien rassisch oder theologisch allen anderen überlegen – wegen dessen, was in ihrem Blut sei. Gibt es so etwas heute noch? Ja, natürlich. Deshalb läuft es letztlich immer auf irgendeine persönliche Entscheidung hinaus, die wir treffen müssen – egal, um welchen Krieg es geht.“ Tom fungiert außerdem als Executive Producer von ‚World War II with Tom Hanks‘, einer 20-teiligen Serie, in der er gemeinsam mit dem Pulitzer-Preisträger und Historiker Jon Meacham „jedes bedeutende Ereignis des weltweiten Konflikts“ behandelt.