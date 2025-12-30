Film Tom Hiddleston deutet ‚monumentale‘ Story für ‚Avengers: Doomsday‘ an

Bang Showbiz | 30.12.2025, 18:00 Uhr

Tom Hiddleston deutet 'monumentale' Story für 'Avengers: Doomsday' an.

Tom Hiddleston hat ‚Avengers: Doomsday‘ als „monumental“ beschrieben.

Der 44-jährige Schauspieler schlüpft im kommenden Marvel-Blockbuster erneut in seine Rolle als Loki und betonte nach Abschluss seiner Dreharbeiten, dass die Fans etwas ganz Besonderes erwarten dürften. Er verriet: „Mein Beitrag ist geleistet. Es ist monumental. Das Zentrum der Geschichte ist absolut brillant und war beim Lesen eine große Überraschung für mich. So etwas hat es bisher noch nie gegeben.“

Hiddleston spielte den Superschurken zuletzt in der zweiten Staffel seiner eigenen Spin-off-Serie und genoss es, der Figur Mitgefühl und Tiefe zu verleihen. Dies gipfelte im Serienfinale darin, dass sein Alter Ego eine zweite Chance erhielt, das Richtige zu tun. Er sagte: „Um zu jemand anderem zu werden, dessen Geschichte ein anderes Ende hatte, musste er Frieden mit dem schließen, was er getan hatte. Das gab ihm die Macht, Autor seiner eigenen Geschichte zu werden.“ Diese Entwicklung für Loki sei für den Hollywood-Star von großer Bedeutung gewesen. Er ließ sich dabei von Erlösungsgeschichten inspirieren, seit er als Junge ‚Die Verurteilten‘ (‚The Shawshank Redemption‘) gesehen hatte. Er erklärte: „Ich finde das immer noch unglaublich emotional. Die Idee, eine zweite Chance zu bekommen, ist so bewegend. Ich glaube, ich wünsche mir das für jeden.“

Was ‚Avengers: Doomsday‘ betrifft, wird Robert Downey Jr. – dessen Iron-Man-Figur in ‚Avengers: Endgame‘ starb – als Hauptbösewicht Doctor Doom ins Franchise zurückkehren. Zur Besetzung gehören außerdem unter anderem Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Ant-Man), Letitia Wright (Black Panther) und Simu Liu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings). Weitere Rückkehrer sind Anthony Mackie (Captain America), Sebastian Stan (The Winter Soldier), Wyatt Russell (U.S. Agent), Florence Pugh (Yelena Belova), Danny Ramirez (The Falcon) und Winston Duke (M’Baku). Sogar Stars aus den ‚X-Men‘-Filmen der 2000er-Jahre – den Streifen, die das moderne Superhelden-Zeitalter einläutete – werden dabei sein, darunter Sir Patrick Stewart (Professor X), Sir Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cyclops) und Rebecca Romijn (Mystique) sowie Alan Cumming (Nightcrawler) aus ‚X2: X-Men United‘ und Kelsey Grammer (Beast) aus ‚X-Men: Der letzte Widerstand‘.