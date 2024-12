Stars Tom Holland: Er schwärmt von seiner Beziehung mit Zendaya

Bang Showbiz | 18.12.2024, 11:00 Uhr

Tom Hollands Romanze mit Zendaya ist das „Beste, was ihm je passiert ist“.

Die Schauspieler sind zusammen, seit sie sich 2017 am Set des Films ,Spider-Man: Homecoming‘ kennengelernt haben. Und Tom hat zugegeben, dass er es genießt, mit seiner Partnerin an denselben Projekten zu arbeiten und auch ihre Freizeit gemeinsam zu verbringen.

Während eines Auftritts im ,Dish‘-Podcast erklärte er: „Die Studios lieben es, ein Hotelzimmer. Getrennte Fahrer. Wir sind jetzt nicht verrückt. Hör zu, es ist Arbeit, okay?! Oh Gott, ja. Es ist eine rettende Gnade. Ja, das Beste, was mir je passiert ist. Aber es ist einfach diese perfekte Sache, wenn du am Set bist und ein Regisseur dir eine Bemerkung gibt, mit der du vielleicht nicht einverstanden bist oder von der ich weiß, dass sie sie nicht besonders mag, und es ist einfach dieser vertraute Blick, mit dem wir uns gegenseitig ansehen und sagen: ,Ich kann es kaum erwarten, später darüber zu reden.‘“

Holland verriet weiter, dass er dieses Jahr Weihnachten mit Zendaya und ihrer Familie in den USA verbringen wird, nachdem ein früheres Weihnachtsfest durch COVID-Infektion ruiniert wurde. Er sagte: „Ich werde dieses Jahr in Amerika sein, bei der Familie meiner Freundin, was sehr lustig sein wird. Wo wir sein werden, ist ein Geheimnis. Das erste Mal, dass ich Weihnachten nicht zu Hause verbracht habe, war in Amerika, und leider nicht freiwillig … Ich habe während COVID zwei Filme hintereinander gedreht. Ich habe zwei Pressetouren während COVID gemacht und kein einziges Mal COVID bekommen, die ganze Zeit über. Und nach der ,Spider-Man 3‘-Premiere war der letzte Arbeitstag, den ich hatte, ich sollte am nächsten Tag über Weihnachten nach Hause fliegen, und ich bekam COVID.”