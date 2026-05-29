Film Tom Holland spricht über seine Zukunft als Spider-Man

Tom Holland at Critics Choice Awards - Jan 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2026, 11:00 Uhr

Tom Holland möchte dabei helfen, das „nächste Kapitel“ von Spider-Man einzuleiten.

Der 29-jährige Schauspieler spielte den netzschwingenden Superhelden und sein Alter Ego Peter Parker erstmals 2016 in ‚Captain America: Civil War‘ und bringt diesen Sommer seinen vierten Spider-Man-Film, ‚Brand New Day‘, in die Kinos, doch er denkt bereits über seine Zukunft mit der Filmreihe nach.

Holland weiß nicht, wohin sich der Fokus als Nächstes verlagern wird, aber er hofft, dass seine Figur einen bedeutenden Einfluss auf die nächste Generation haben kann, so wie Robert Downey Jr.s Iron Man für ihn eine Vaterfigur war. Er sagte dem ‚Empire‘-Magazin: „Wer auch immer als Nächstes kommt, sei es Miles Morales oder Spider-Gwen oder Spider-Woman oder so etwas in der Art, ich würde sehr gerne daran mitwirken, das nächste Kapitel einzuleiten. Wie das aussehen wird, weiß ich nicht. Aber wenn ich das tun könnte, was Downey für mich getan hat, dann wäre ich so zufrieden, mich in den Sonnenuntergang zu schwingen.“

Der Darsteller war stolz darauf, bei ‚Brand New Day‘, kreativer mitwirken zu können als bei früheren Filmen der Reihe. „Das ist das erste Mal in meiner Zeit als Spider-Man, dass ich sozusagen im Autorenraum willkommen war. [Ich und die Produzenten] trafen uns alle zwei Wochen, um Ideen vorzustellen und unsere Ambitionen zu besprechen sowie darüber, was wir ausprobieren und umsetzen wollten.“

Letzten Monat verriet der Schauspieler, dass er daran arbeite, dem Film während der Nachdreharbeiten „mehr Humor“ zu verleihen. Im Gespräch mit dem Magazin ‚GQ‘ sagte Holland: „Ich kann mit Sicherheit sagen, dass wir das, was wir gerade machen, gar nicht brauchen. Der Film funktioniert und überzeugt so, wie er ist. Wir fügen an bestimmten Stellen nur noch das Tüpfelchen auf dem i hinzu. Wir suchen nach Möglichkeiten, ein bisschen mehr Humor einzubauen. Wir fügen auf neue Weise eine Bösewicht-Handlung ein und einige wirklich lustige Elemente.“