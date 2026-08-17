Stars Tom Hollands Spider-Man schwingt in den exklusiven 2-Milliarden-Dollar-Club

Tom Holland and Zendaya at Spider-Man Brand New Day Prem London July 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.08.2026, 09:00 Uhr

'Spider-Man: Brand New Day' hat sich zu einem der kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten entwickelt.

‚Spider-Man: Brand New Day‘ hat an den weltweiten Kinokassen die Marke von zwei Milliarden Dollar geknackt.

Damit gehört Tom Hollands neuestes Abenteuer als netzschwingender Superheld nach nur drei Kinowochen zu einem der exklusivsten Clubs der Filmgeschichte. Der Blockbuster von Sony Pictures und Marvel Studios hat in Nordamerika bislang 785,8 Millionen Dollar und international 1,236 Milliarden Dollar eingespielt. Weltweit kommt der Film damit auf insgesamt 2,022 Milliarden Dollar (umgerechnet 1,74 Milliarden Euro). Der von Destin Daniel Cretton inszenierte Film startete am 31. Juli in den USA und ist erst der achte Film der Geschichte, der weltweit mehr als zwei Milliarden Dollar eingespielt hat.

Damit ist ‚Brand New Day‘ der zweitschnellste Film aller Zeiten, der diese Marke erreicht hat. Nur Marvels ‚Avengers: Endgame‘ war 2019 noch schneller und überschritt die 2-Milliarden-Dollar-Grenze bereits nach elf Tagen. Der neueste ‚Spider-Man‘-Film dominiert seit seinem Kinostart die Leinwände. Zum Start spielte er in Nordamerika 355 Millionen Dollar und weltweit 932 Millionen Dollar ein. Bereits nach nur sechs Tagen überschritt er weltweit die Marke von einer Milliarde Dollar.

Damit hat er nun seinen direkten Vorgänger ‚Spider-Man: No Way Home‘ überholt, der seine Kinoauswertung mit 1,9 Milliarden Dollar beendete, nachdem ihm ein Kinostart in China verwehrt worden war. ‚Brand New Day‘ setzt nach den Ereignissen von ‚No Way Home‘ ein. Darin hatte ein von Doctor Strange gewirkter Zauber dazu geführt, dass die Welt vergessen hatte, dass Peter Parker existiert. Er lebt nun allein und bekämpft als Spider-Man Vollzeit das Verbrechen, während seine ehemaligen Freunde ihr Leben weiterführen, ohne sich an ihn zu erinnern.

Tom Holland wird erneut von Zendaya als MJ und Jacob Batalon als Ned begleitet. Außerdem sind Sadie Sink, Jon Bernthal als Frank Castle alias The Punisher, Michael Mando als Mac Gargan alias Scorpion und Mark Ruffalo als Bruce Banner alias Hulk dabei. Der Blockbuster ist ein weiterer gewaltiger Erfolg für Tom Holland, dessen Peter Parker erstmals 2016 in ‚The First Avenger: Civil War‘ zu sehen war. Anschließend übernahm er die Hauptrolle in ‚Spider-Man: Homecoming‘ und ‚Spider-Man: Far From Home‘. Außerdem war er in ‚Avengers: Infinity War‘ und ‚Avengers: Endgame‘ zu sehen.

Gleichzeitig feiert Holland in diesem Sommer mit Christopher Nolans Blockbuster ‚Die Odyssee‘ einen weiteren großen Kinoerfolg. Das Epos, in dem er Telemachus spielt, hat ebenfalls weltweit die Marke von einer Milliarde Dollar überschritten. Damit hat der britische Schauspieler im selben Sommer zwei Filme in den Kinos, die jeweils mehr als eine Milliarde Dollar eingespielt haben.