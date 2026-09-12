Film Sebastian Stan vergleicht ‚The Batman Part II‘ mit ‚Der Pate – Teil II‘

Sebastian Stan - Academy Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.09.2026, 22:00 Uhr

Sebastian Stan hat große Erwartungen an ‚The Batman Part II‘.

Der 44-jährige Schauspieler, der Berichten zufolge Harvey Dent in Matt Reeves‘ kommender Fortsetzung spielen soll, verglich die Produktion sogar mit ‚Der Pate – Teil II‘. Gegenüber ‚Variety‘ erklärte Stan, dass ihn die Arbeit am Set enorm beeindrucke. „Manchmal komme ich ans Set, schaue mich um und denke: Ich glaube, wir drehen hier verdammt noch mal ‚Der Pate – Teil II'“, sagte er. Matt Reeves habe drei Jahre an dem Film gearbeitet, und Stan ist überzeugt, dass sich das lange Warten für die Fans auszahlen werde.

Besonders gefällt ihm, wie bodenständig und realistisch die Fortsetzung angelegt ist. Über die genaue Handlung und die Rollen wolle er zwar nichts verraten, doch die zahlreichen Spekulationen würden seiner Ansicht nach ohnehin nur begrenzt weiterhelfen. „Die Leute werden unmöglich vollständig begreifen können, was dieser Film ist, bevor sie ihn gesehen haben“, sagte Stan.

Obwohl der Schauspieler vor allem als Bucky Barnes aus dem Marvel Cinematic Universe bekannt ist, war er schon lange ein Fan von DC. Besonders ‚Batman Returns‘ habe ihn geprägt. Er könne sich noch genau daran erinnern, den Film über Weihnachten gesehen zu haben und von Michelle Pfeiffer und Danny DeVito begeistert gewesen zu sein. Und auch für ‚Batman Forever‘ hat Stan überraschend viel übrig. Er liebe den Riddler und Jim Carreys Darstellung. Tommy Lee Jones sei zwar ein großartiger Schauspieler, räumte Stan ein, doch in diesem Film habe Carrey ihn seiner Meinung nach klar überschattet.

Da Stan in Europa aufgewachsen ist, war Batman für ihn nach eigener Aussage eine der bekanntesten Comicfiguren. Erst das MCU habe ihm später Zugang zu weiteren Comicwelten eröffnet. Außerdem habe er lange geglaubt, nach seiner Rolle als Bucky dauerhaft auf Marvel festgelegt zu sein. „Ich dachte: Das war’s. Niemand wird mich engagieren, ich werde immer Bucky sein“, erinnerte er sich. Dann habe sich die Situation plötzlich geändert. Matt Reeves habe ihn treffen wollen, nachdem er ‚The Apprentice‘ gesehen hatte. Fast gleichzeitig meldete sich Stan selbst bei James Gunn und signalisierte, dass er für neue Projekte offen sei. Dass er nun tatsächlich in der DC-Welt gelandet ist, fühlt sich für ihn noch immer ungewöhnlich an. Manchmal frage er sich, ob er „das eine Team verlassen und zum anderen Team gewechselt“ habe. Gleichzeitig sieht Stan Marvel und DC nicht als Gegensätze. Die beiden Welten würden für ihn weiterhin parallel verlaufen und sich auf seltsame Weise sogar gegenseitig unterstützen.

Mit Blick auf die Geheimhaltung rund um ‚The Batman Part II‘ äußerte Stan außerdem Verständnis für seinen MCU-Kollegen Tom Holland, der für versehentliche Spoiler bekannt ist. „Ich habe großen Respekt vor Tom Holland“, scherzte er. In Zeiten von sozialen Medien und ständigen Spekulationen sei es ohnehin fast unmöglich geworden, ein Geheimnis wirklich zu bewahren.

Für die Fortsetzung arbeitet Reeves erneut mit Co-Autor Mattson Tomlin zusammen. Zum Cast gehören neben Robert Pattinson auch Scarlett Johansson, Charles Dance, Brian Tyree Henry, Sebastian Koch und Stan. Einzelheiten zur Handlung und zu den Rollen werden weiterhin unter Verschluss gehalten.