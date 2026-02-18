Stars Tommy Lee Jones: Traurige Todesursache seiner Tochter ist bekannt

Victoria Jones and Tommy Lee Jones - AVALON - LA - Dec - 2017 - Just Getting Started premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.02.2026, 09:00 Uhr

Nun steht fest, woran die Tochter des Hollywood-Stars gestorben ist.

Tommy Lee Jones‘ Tochter Victoria starb an den toxischen Folgen von Kokain.

Die 34-jährige Schauspielerin wurde in den frühen Morgenstunden des Neujahrstags (1. Januar) tot in einem Hotelzimmer in San Francisco aufgefunden, nachdem das San Francisco Fire Department auf „einen gemeldeten medizinischen Notfall“ reagiert hatte.

Bereits zu Beginn bestand der Verdacht auf eine tödliche Drogenüberdosis. Nun stufte der Gerichtsmediziner den Tod laut einem am Dienstag (17. Februar) veröffentlichten Bericht als Unfall ein. In einem Statement erklärte das San Francisco Fire Department gegenüber ‚Us Weekly‘: „Beim Eintreffen führten die Rettungskräfte eine Untersuchung durch. Die Person wurde für tot erklärt. Die Polizei von San Francisco und das Büro des Gerichtsmediziners wurden zum Einsatzort gerufen.“

Ein Notrufprotokoll ergab, dass Polizeibeamte wegen eines „Code 3 für eine Überdosis“ alarmiert wurden. ‚NBC Bay Area‘ berichtete unter Berufung auf Polizeiquellen, Victoria sei „früh am Donnerstagmorgen im Hotelflur gefunden worden“. Die Behörden gingen nicht von Fremdverschulden aus. Am 2. Januar veröffentlichte Victorias Familie folgendes Statement: „Wir danken für all die freundlichen Worte, Gedanken und Gebete. Bitte respektieren Sie unsere Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit.“

Victoria – die Tommy mit seiner Ex-Frau Kimberlea Cloughley hatte – wirkte in mehreren Filmen ihres Vaters mit, darunter ‚Men in Black II‘ und ‚Three Burials – Die drei Begräbnisse des Melquiades Estrada‘. 2006 verriet Tommy im Gespräch mit ‚The New Yorker‘, dass er seine Tochter während der Dreharbeiten zunächst entlassen, später jedoch wieder eingestellt habe.