Hardrocker rechnet mit Kollegen ab Tommy Lee: Platten-Promo während Feuer-Drama „interessiert keinen“

Sorgt sich um die Opfer der Waldbrände in L.A.: Hardrocker Tommy Lee. (jök/spot)

SpotOn News | 15.01.2025, 17:09 Uhr

In einem Instagram-Post kritisiert Hardrocker Tommy Lee so manchen Kollegen scharf. Während in und um Los Angeles verheerende Waldbrände wüten, hätten diese nichts Besseres zu tun, als ihre Musik zu promoten. Lee fordert seine Kollegen stattdessen zur sofortigen Unterstützung der Feuer-Opfer auf.

Hardrocker Tommy Lee (62) hat ordentlich Dampf abgelassen. In einem Instagram-Post wirft er anderen Musikern und Musikerinnen vor, ihre Touren und Alben zu promoten, statt die Opfer der Waldbrände in Los Angeles zu unterstützen. Lees eindeutiges Urteil: Promotion-Aktivitäten "interessieren zurzeit keinen!" Inmitten "einer der größten Katastrophe aller Zeiten" ruft er seine Kolleginnen und Kollegen stattdessen zu konkreter Hilfe für die Betroffenen auf.

Video News

"Es macht mich verdammt krank"

In seinem Post richtet sich der Schlagzeuger der Kult-Band Mötley Crüe und Ex-Ehemann von Pamela Anderson (57) direkt an seine Musik-Kollegen: "Es macht mich verdammt krank zu sehen, dass die meisten Leute sich nur um ein Posting auf lahmarschigen sozialen Medien kümmern! Leute, im Moment interessiert es niemanden, wann eure Platte rauskommt oder das nächste Konzert ist, wenn so viele Leute mitten in einer der größten Katastrophen aller Zeiten stecken!"

"Lasst alles stehen und liegen"

Lee schreibt weiter: Er verstehe zwar, dass in solch schweren Zeiten "etwas Ablenkung" vonnöten sei. "Aber um Himmels willen", fährt er mit seinem dramatischen Appell fort, "lasst alles stehen und liegen und schaut, wer Hilfe braucht, wenn ihr könnt."

Die Waldbrände in Los Angeles haben Tausende von Häusern zerstört und mindestens zwei Dutzend Menschen das Leben gekostet. Die beiden zerstörerischsten Brände, das Palisades-Feuer und das Eaton-Feuer, sind aktuell nur "zu 17 % bzw. 35 % eingedämmt", wie das Hardrock-Magazin "Heavy Consequence" schreibt. Das Magazin hatte Lees Appell in einem aktuellen Beitrag aufgegriffen.

Beyoncé und Nine Inch Nails sagen Tour-Ankündigungen ab

Tatsächlich hat bereits eine Reihe von Künstlern aus Respekt vor den Opfern der Brände große Tour- und Alben-Ankündigungen zurückgestellt. So haben sich die Hardrock-Stars von Nine Inch Nails dazu entschlossen, die Ankündigung der Daten ihrer Welttournee zu verschieben. Auch Beyoncé (43) hat "aufgrund der Verwüstungen, die durch die anhaltenden Waldbrände verursacht wurden" eine für den 14. Januar geplante große Ankündigung abgesagt.

Tommy Lees Band Mötley Crüe postete am 9. Januar auf Facebook: "An alle, die von den verheerenden und noch nie dagewesenen Bränden in unserer Heimatstadt Los Angeles betroffen sind, unsere Gedanken sind in dieser sehr schwierigen Zeit bei euch. Mögen Sie und Ihre Lieben in Sicherheit bleiben, während wir zusammenstehen, um sie zu überwinden."