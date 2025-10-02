Film Toni Collette ahnte nichts vom Horror in ‚The Sixth Sense‘

Bang Showbiz | 02.10.2025, 11:00 Uhr

Toni Collette war sich nicht bewusst, dass ‚The Sixth Sense‘ ein Horrorfilm war.

Die 52-jährige Schauspielerin wurde für ihre Darstellung der Lynn Sear in dem Thriller aus dem Jahr 1999 für den Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert, gibt jedoch zu, dass sie den Blockbuster für eine ’schöne, spirituelle‘ Geschichte hielt. Erst durch eine bestimmte packende Szene wurde Collette klar, dass der Film von M. Night Shyamalan weitaus unheimlicher war.

Die Schauspielerin aus ‚About A Boy‘ spielte die Mutter von Haley Joel Osments Figur Cole Sear. Cole glaubt, dass er Tote sehen und mit ihnen sprechen kann, und ist Patient des Kinderpsychologen Malcolm Crowe, gespielt von Bruce Willis. Collette erzählte im Podcast ‚Q with Tom Power‘: „Ich erinnere mich, dass ich vorbeiging und sie hatten so eine provisorische Schnittkabine am Set. […] Und sie schnitten gerade die Szene zusammen, in der Haley bei dem Mädchen ist, gespielt von Mischa Barton. […] Und er geht am Bett vorbei, glaube ich, und sie streckt die Hand aus und packt ihn. Und so, wie das gedreht wurde, dachte ich: ‚Oh, heilige Scheiße, ich glaube, das ist ein Horrorfilm.'“

Inzwischen hat Collette Freude daran gefunden, durch Meditation mit ihrer spirituellen Seite in Kontakt zu kommen. Die ‚Little Miss Sunshine‘-Darstellerin hat mit Achtsamkeitsübungen begonnen und sagt, dass dies ihr Leben verändert hat.