Stars Toni Kroos: Fußball-Weltmeister wird mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Toni Kroos - 08.06.2018 - Leverkusen - picture alliance/dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.11.2025, 11:28 Uhr

Toni Kroos gehört zu den bekanntesten Fußballspielern in und aus Deutschland – für sein Engagement bekommt er nun eine besondere Ehre.

Der ehemalige Spieler des FC Bayern München und von Real Madrid wird nächste Woche das Bundesverdienstkreuz bekommen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Mittwoch für einen dreitägigen Staatsbesuch nach Spanien, wo Kroos während seiner Zeit für Real Madrid lange lebte. Auch der Fußballstar wird dort sein und am Donnerstag die besondere Auszeichnung erhalten.

Toni Kroos gehörte 2014 zum Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft, als diese die Weltmeisterschaft gewann. Unvergessen sind seine zwei Tore und zwei Torvorbereitungen im legendären 7:1-Spiel von Deutschland gegen Brasilien im Halbfinale. Außerdem gewann Kroos insgesamt sechs Mal die Champions League. Im Sommer 2024 beendete der Star seine aktive Karriere.

Doch der Fußballer glänzte in seiner Karriere nicht nur durch sportliche Erfolge, sondern auch durch soziales Engagement. Vor zehn Jahren gründete der 35-Jährige die nach ihm benannte Toni Kroos Stiftung, die kranke Kinder und deren Familien in Notsituationen finanziell hilft. Auf der Webseite der Stiftung wird die Arbeit so beschrieben: „Wir finanzieren Therapien und Behandlungen, helfen bei Anschaffungen von Hilfsmitteln und erfüllen kleine Träume der Kinder, die manchmal leider ihre letzten Wünsche sind.“

Und Toni Kroos ist nicht der erste Fußballstar, dem die Ehre des Bundesverdienstkreuzes zuteilwird. Auch Philipp Lahm, ebenfalls am glorreichen WM-Sieg von 2014 beteiligt, erhielt die Auszeichnung vom Bundespräsidenten bereits. Lahm setzt sich mit seiner eigenen Stiftung für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland und Südafrika ein. „Es war nie ein Ziel von mir, das Bundesverdienstkreuz zu bekommen. Es ist eine große Ehre, mit so vielen tollen, engagierten Menschen in einer Reihe zu stehen. Es ist etwas Besonderes, vom Bundespräsidenten ausgezeichnet zu werden“, schwärmte der 42-Jährige Anfang Oktober bei der Verleihung.