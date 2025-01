Stars Trace Cyrus: Billy Ray Cyrus soll ihm mit rechtlichen Schritten gedroht haben

Billy Ray Cyrus at Liberty Ball - January 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.01.2025, 14:09 Uhr

Billy Ray Cyrus‘ Sohn hat behauptet, der Sänger habe mit rechtlichen Schritten gedroht, nachdem Trace seine Bedenken über seinen berühmten Vater geäußert hatte.

Der ‚Achy Breaky Heart‘-Hitmacher sorgte mit seiner bizarren Performance beim Liberty Inaugural Ball von Donald Trump am Montag (20. Januar) für Besorgnis, was seinen ältesten Sohn Trace Cyrus (35) dazu veranlasste, ihm zu raten, Hilfe zu suchen, da er und seine Schwestern Brandi (37), Miley (32) und Noah (25) „wirklich besorgt“ um ihn seien. Dazu postete Trace einen offenen Brief an seinen Vater auf Instagram.

Trace bezeichnete Billy nun jedoch als „Schande“ aufgrund seiner angeblichen Reaktion auf die öffentliche Nachricht. Der ehemalige Frontmann von Metro Station schrieb erneut auf Instagram: „Papa, meine Nachricht war überaus liebevoll. Ich hätte über viel mehr ehrlich sein können, aber ich möchte dein Privatleben nicht einfach so ausbreiten. Aber dass du mir mit rechtlichen Schritten drohst, weil ich will, dass du dir Hilfe holst, ist eine Schande. Pappy schaut mit so viel Enttäuschung auf dich herab, das kann ich dir versichern. Du solltest dich schämen. Ich werde dich immer lieben, aber ich respektiere dich nicht mehr als Mann. Alle, die dir nahe sind, haben Angst, dir zu sagen, was sie wirklich fühlen. Ich nicht. Hol dir Hilfe.“

Trace hatte zuvor außerdem erzählt, dass er seinen Vater kaum noch erkenne, und ihm vorgeworfen, seine Kinder wegzustoßen. In seinem ursprünglichen Brief hatte er geschrieben: „Seit meinen frühesten Erinnerungen kann ich mich nur daran erinnern, besessen von dir zu sein und zu denken, dass du der coolste Mensch aller Zeiten warst. Leider erkenne ich den Mann, der ich so verzweifelt zu sein versuchte, kaum noch. Es scheint, dass diese Welt dich niedergekämpft hat, und es ist für alle offensichtlich, nur für dich nicht.“