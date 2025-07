Stars Tracee Ellis Ross: Laut ihrer Mutter Diana Ross braucht sie keinen Mann

Tracee Ellis Ross erklärt, dass ihre Mutter – die legendäre Diana Ross – ihr beigebracht habe, dass sie „keinen Mann braucht“.

Die 52-jährige Schauspielerin ist stolz auf das Leben, das sie sich selbst aufgebaut hat, und schreibt ihre grundsätzlich unabhängige Haltung ihrer Mutter ihr zu. In einem Interview mit der neuen Ausgabe des ‚Self‘-Magazins sagte Tracee: „Ich komme aus viel Überfluss, aber all der Überfluss, den ich genieße, gehört mir, den habe ich selbst aufgebaut. Und mein eigenes Leben aufzubauen hat mir sehr bewusst gemacht, was meine Mutter selbst aufgebaut hat und was es sie gekostet hat, das zu tun.“

Tracee betont, dass ihre Mutter ihren Erfolg und Wohlstand nicht „wegen eines Mannes“ erreicht habe. „[Meine Mutter] hat den Wohlstand, den sie hat, die Karriere, die sie gemacht hat, nicht wegen eines Mannes aufgebaut“, so Tracee. „Das Beispiel, das mir vorgelebt wurde, war, dass ich keinen Mann brauche, um das Leben zu erschaffen, das ich will. Es war nicht, ‚Schaut mich an‘, sondern, ‚Das bin ich.‘ Und das hat mir etwas sehr Wichtiges für meine Grundwerte vermittelt.“ Tracee hat nie geheiratet, aber sie trug 2016 ihr „Hochzeitskleid“ bei den Emmy Awards, wo sie für ihre Rolle in ‚Black-ish‘ als herausragende Schauspielerin in einer Comedy-Serie nominiert war. „Ich trug mein Hochzeitskleid bei den ersten Emmys, bei denen ich nominiert war. Es war Ralph Lauren Couture. Und ich erinnere mich, dass ich dachte: ‚Oh, ich heirate mein Leben'“, gibt sie preis.

Obwohl Tracee stolz auf ihre Unabhängigkeit ist, ist sie „nicht daran interessiert, das Posterbild“ für das „Single-Dasein“ zu sein. „Ich habe nichts dagegen, das Posterbild dafür zu sein, das Leben nach meinen eigenen Bedingungen zu leben, nicht darauf zu warten, dass eine Partnerschaft Freude und Glück bringt, sondern meinen eigenen Sinn zu kuratieren und zu kultivieren“, so die Künstlerin weiter.