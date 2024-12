Nach Wochen im Krankenhaus Tragischer Todesfall: Rapper OG Maco stirbt mit nur 32 Jahren

OG Maco während eines Auftritts im Jahr 2014. (lau/spot)

SpotOn News | 27.12.2024, 22:44 Uhr

Der Rapper OG Maco ist mit nur 32 Jahren verstorben. Rund zwei Wochen vor seinem Tod war er mit einer Schussverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Trauer um den US-amerikanischen Musiker OG Maco (1992-2024). Der Hip-Hop-Star, der mit bürgerlichen Namen Benedict Chiajulam Ihesiba Jr. hieß, ist im Alter von nur 32 Jahren verstorben, wie seine Familie am 27. Dezember mit einem Instagram-Post bekannt gegeben hat. OG Maco war am 12. Dezember in Los Angeles in ein Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er sich laut des US-Magazins "Variety" offenbar selbst in den Kopf geschossen hatte.

Die lange Leidensgeschichte von OG Maco

"Schweren Herzens teilen wir die herzzerreißende Nachricht vom Ableben unseres geliebten Ben, der der Welt als OG Maco bekannt ist", heißt es in der Erklärung der Familie. Der Rapper war besonders durch seinen 2014 erschienenen Hit "U Guessed It" populär geworden, der zunächst in sozialen Netzwerken für Furore sorgte, und als Remix mit Musiker 2 Chainz (47) auch in die US-Charts einstieg.

Die Familie des Verstorbenen schreibt weiter: "Sein Leben war ein Zeugnis für Widerstandsfähigkeit, Kreativität und grenzenlose Liebe. Durch seine Musik, seine Leidenschaft und seinen unerschütterlichen Geist hat er so viele Leben berührt und einen bleibenden Eindruck hinterlassen."

Laut des Berichts von "Variety" zog sich OG Maco im Jahr 2016 bei einem fast tödlichen Autounfall Schädelfrakturen und einen gebrochenen Wirbel zu. Drei Jahre später teilte er mit, gegen die fleischfressende Krankheit Nekrotisierende Fasziitis zu kämpfen, was zu Depressionen geführt habe.

"Ich wurde wegen eines kleinen Ausschlags unsachgemäß behandelt und hatte die letzten Monate mit einer fleischfressenden Krankheit zu kämpfen", schrieb er damals "Variety" zufolge auf Instagram.

Hilfe bei Depressionen bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111