Vater von Kiefer Sutherland Trauer um Donald Sutherland: Schauspiel-Ikone stirbt mit 88 Jahren

Donald Sutherland, hier im Jahr 2019 abgelichtet, ist im Alter von 88 Jahren verstorben. (lau/spot)

SpotOn News | 20.06.2024, 19:53 Uhr

Große Trauer um Donald Sutherland: Die Hollywood-Legende verstarb im Alter von 88 Jahren "nach langer Krankheit", wie US-Medien berichten.

Der bekannte Hollywoodstar Donald Sutherland (1935-2024) ist tot. Er verstarb am Donnerstag (20. Juni) "nach langer Krankheit" in Miami im US-Bundesstaat Florida, wie die Creative Artists Agency dem US-Branchenmagazin "Deadline"bestätigte. Er wurde 88 Jahre alt.

Von "MASH" bis zu "Die Tribute von Panem"

In rund 200 Film- und Fernsehrollen war Sutherland im Laufe seiner 60 Jahre umspannenden Karriere zu sehen. Zu seinen frühesten Erfolgen gehörten die Kriegssatire "MASH" von Robert Altman (1925-2006) sowie der Thriller "Klute", in dem er an der Seite von Jane Fonda (86) spielte. Unvergessen bleibt auch Sutherlands Auftritt in Nicolas Roegs (1928-2018) Venedig-Klassiker "Wenn die Gondeln Trauer tragen".

Der Vater von "24"-Star Kiefer Sutherland (57) blieb zeit seines Lebens ein vielbeschäftigter Darsteller in Hollywood. Einem jüngeren Publikum dürfte er durch seine Verkörperung von Präsident Coriolanus Snow in der "Tribute von Panem"-Filmreihe ein Begriff sein. Im Jahr 2017 erhielt Sutherland einen Ehrenoscar. Er war dreimal verheiratet, und zeugte insgesamt fünf Kinder.