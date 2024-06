Standen oft gemeinsam auf der Bühne Trauer um Eberhard Hertel: Stefanie Hertels Vater wurde 85 Jahre alt

Eberhard Hertel, hier 2024 abgelichtet, war besonders in der DDR als Musiker erfolgreich. (lau/spot)

SpotOn News | 20.06.2024, 18:30 Uhr

Schlagerstar Stefanie Hertel trauert um ihren Vater. Der bekannte Musiker Eberhard Hertel ist am Donnerstag verstorben. Er wurde 85 Jahre alt.

Eberhard Hertel (1938-2024) ist tot. Der Musiker und Vater von Schlagerstar Stefanie Hertel (44) verstarb am Morgen des 20. Juni im Alter von 85 Jahren, wie die "Freie Presse" zuerst berichtete. Demnach habe Mario Horn, der Oberbürgermeister von Hertels Heimatstadt Oelsnitz, den Tod des Sängers bekannt gegeben. Die Stadtfahne vor dem Rathaus von Oelsnitz sei als Zeichen der Trauer auf halbmast gesetzt worden.

Eberhard Hertel: Musikstar der DDR

Eberhard Hertel begann seine Musikkarriere erst mit Ende 30. Im Jahr 1976 trat er in der DDR-Fernsehsendung "Heitere Premiere" mit einem volkstümlichen Medley auf, und sang sich sogleich in die Herzen des Publikums. Fortan gehörte er zu den größten Musikstars der DDR, und war wiederholt in der Volksmusiksendung "Oberhofer Bauernmarkt" zu sehen und zu hören.

Hier trat Hertel im Jahr 1985 auch erstmals mit seiner damals erst sechsjährigen Tochter Stefanie Hertel auf. Gemeinsam sangen sie bei ihrem ersten TV-Auftritt das Lied "Ich wünsch' mir einen kleinen Teddybär". Im Lauf der Jahre standen Vater und Tochter immer wieder gemeinsam auf der Bühne, und blieben sich auch in künstlerischer Hinsicht eng verbunden. Stefanie Hertels Mutter Elizabeth Hertel (1950-2017) war bereits im Jahr 2017 mit 67 Jahren verstorben.