"Hat ihn sehr geliebt" Trauer um Joe Bryant: Auch Kobe Bryants Witwe meldet sich

Kobe Bryant mit seinem Vater Joe. (wue/spot)

SpotOn News | 16.07.2024, 23:28 Uhr

Der ehemalige Basketballspieler Joe Bryant ist tot. Der Vater des ebenfalls verstorbenen NBA-Stars Kobe Bryant wurde 69 Jahre alt.

Joe Bryant (1954-2024), der Vater der verstorbenen Basketball-Ikone Kobe Bryant (1978-2020), ist tot. Das berichten mehrere US-Quellen übereinstimmend. "La Salle University Athletics trauert um die Herren-Basketball-Legende Joe 'Jellybean' Bryant, der am Montagmorgen verstorben ist", teilt die Universität mit. Joe Bryant sei Mitte der 1970er-Jahre einer der Star-Spieler der La Salle Explorers gewesen.

Joe Bryant "war eine Basketball-Ikone" in Philadelphia

"Ich bin untröstlich über den plötzlichen Verlust meines Onkels", wird John Cox, Assistenztrainer der Herren-Basketballmannschaft von La Salle und Neffe von Bryant zitiert. "Er war eine Basketball-Ikone in der Stadt Philadelphia und jemand, den ich beim Aufwachsen bewundert habe." Joe Bryant spielte zudem wie sein Sohn Kobe in der Profiliga NBA und war später in unterschiedlichen Trainerrollen aktiv – auch an der La-Salle-Universität.

Der "Philadelphia Inquirer" berichtet ebenfalls vom Tode Bryants. Die Todesursache ist nicht bekannt, der derzeitige Explorers-Cheftrainer Fran Dunphy habe der Zeitung allerdings erklärt, dass Bryant kürzlich einen schweren Schlaganfall erlitten habe.

Kobe Bryants Witwe Vanessa meldet sich ebenfalls

Bryants Sohn Kobe, der Anfang 2020 verstorben ist, gilt als eine der größten NBA-Ikonen. Der Basketballstar kam zusammen mit seiner damals 13-jährigen Tochter Gianna und weiteren Insassen bei einem Helikopterabsturz in Kalifornien ums Leben.

Giannas Mutter und Bryants Witwe Vanessa (42) bekundet auf Instagram nun ihr Beileid nach dem Tod ihres Schwiegervaters. "Wir hofften, dass die Dinge anders verlaufen würden", schreibt sie in einer Story. Auch wenn sie nur wenig Zeit mit ihm verbracht habe, sei er in ihrer Anwesenheit stets "lieb und nett" gewesen. "Kobe hat ihn sehr geliebt", schreibt sie weiter. Sie bete für die Familie.