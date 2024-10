Bei Twitter bekanntgegeben Trauer um Liam Payne: Castings mit One-Direction-Entdecker abgesagt

Simon Cowell (li.) hat auf den Tod von Liam Payne mit der Absage von Castings reagiert.

SpotOn News | 17.10.2024, 18:00 Uhr

Simon Cowell war als "The X Factor"-Juror an der Gründung von One Direction beteiligt. Nach dem Tod von Liam Payne wurden nun Castings von "Britain's Got Talent" abgesagt, an denen Cowell beteiligt gewesen wäre.

Nach dem Tod von Liam Payne (1993-2024) wurden die Castings der britischen Musikshow "Britain's Got Talent", die für diesen Donnerstag (17. Oktober) im englischen Blackpool geplant waren, auf unbestimmte Zeit verschoben. Das gab der Ticketservice ApplauseStore bei X bekannt.

Due to the tragic passing of Liam Payne, BGT has decided to postpone today's auditions in Blackpool. We apologise for any inconvenience this may cause. — ApplauseStore® (@ApplauseStoreUK) October 17, 2024

"Aufgrund des tragischen Todes von Liam Payne hat 'BGT' beschlossen, die heutigen Auditions in Blackpool zu verschieben. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen können", heißt es in dem Beitrag. Die Castingshow wurde von Musikproduzent Simon Cowell (65) entwickelt, der auch als Juror und Produzent an dem Format beteiligt ist. Cowell war als Juror von "The X Factor" an der Gründung von Liam Paynes langjähriger Band One Direction beteiligt, die sich 2010 auf Anraten der Gastjurorin Nicole Scherzinger (46) formte.

"Ein tragischer Verlust"

Der offizielle X-Account von "The X Factor" erklärte in einem Statement: "Wir sind untröstlich nach dem Tod von Liam Payne. Er war so talentiert und als Teil von One Direction wird Liam der Musikindustrie und den Fans auf der ganzen Welt ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen. Unsere Gedanken sind bei seinen Freunden, seiner Familie und allen, die ihn geliebt haben."

We are heartbroken by the sad passing of Liam Payne.



He was immensely talented and, as part of One Direction, Liam will leave a lasting legacy on the music industry and fans around the world.



Our thoughts are with his friends, family and all who loved him. pic.twitter.com/wOXUTKPUiR — The X Factor (@TheXFactor) October 17, 2024

Der Sender ITV, bei dem beide Sendungen laufen, erklärte bei X: "Der Tod von Liam Payne ist ein tragischer Verlust für alle, die ihn persönlich kannten, und für die weltweite Fangemeinde, die One Direction in ihr Herz geschlossen hat." Weiter hieß es: "Nachdem wir eng mit Liam bei 'The X Factor' und in den letzten Jahren bei 'Soccer Aid' zusammengearbeitet haben, spricht jeder bei ITV der Familie und den Freunden von Liam in dieser sehr traurigen Zeit sein tiefstes Mitgefühl aus."

Liam Payne’s passing is a tragic loss to everyone who knew him personally, and to the global fanbase who took One Direction to their hearts. pic.twitter.com/4ml1wk35DG — ITV (@ITV) October 17, 2024

Liam Payne ist nach dem Sturz von einem Hotelbalkon im argentinischen Buenos Aires im Alter von nur 31 Jahren verstorben. "Wir sind untröstlich", heißt es in einem Statement der Familie, das unter anderem der britischen "BBC" vorliegt. "Liam wird für immer in unseren Herzen leben und wir werden ihn als freundliche, lustige und mutige Seele in Erinnerung behalten. Wir unterstützen uns als Familie gegenseitig, so gut wir können und bitten um Privatsphäre und Freiraum in dieser schrecklichen Zeit."