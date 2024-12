Er wurde 82 Jahre alt Trauer um Richard Perry: Der Hit-Produzent ist gestorben

Richard Perry mit seiner Partnerin Jane Fonda im Jahr 2011 in Los Angeles. (lau/spot)

SpotOn News | 25.12.2024, 09:23 Uhr

Der US-amerikanische Musikproduzent Richard Perry ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren infolge eines Herzstillstands. Perry arbeitet mit Stars wie Barbra Streisand oder Rod Stewart zusammen.

Die US-Musikwelt trauert um Richard Perry (1942-2024). Der Star-Produzent, der besonders in den 1970 und 1980er Jahren Erfolge feierte, starb am 24. Dezember in einem Krankenhaus in Los Angeles, wie seine Freundin Daphna Kastner unter anderem dem "Hollywood Reporter" bestätigt hat. Als Todesursache wird ein Herzstillstand angegeben.

Video News

Produzent für Barbra Streisand, Rod Stewart und Ringo Starr

Perry feierte seit Beginn der 1970er Jahre große Erfolge als Musikproduzent. So steckte er etwa hinter Carly Simons (81) 1972 erschienenen Hit "You're So Vain". Im Folgejahr produzierte er das Album "Ringo" des Ex-Beatle Ringo Starr (84), an dem neben dem Drummer der Fab Four auch John Lennon (1940-1980), George Harrison (1943-2001) und Paul McCartney (82) beteiligt waren. Auch den 1982 veröffentlichten Hit "I'm So Excited" der Pointer Sisters produzierte Perry. Im Laufe der Jahre arbeitete er außerdem mit Rod Stewart (79) und Barbra Streisand (82) zusammen.

Einen Grammy gewann Perry nie, wurde jedoch 2015 mit dem Sonderpreis "Grammy Trustees Award" ausgezeichnet. Privat war er mit den Schauspielikonen Elizabeth Taylor (79) und Jane Fonda (87) liiert. Von 1987 bis 1988 war der Produzent zudem mit der Schauspielerin Rebecca Broussard (61) verheiratet.

"Er hat seine Zeit hier optimal genutzt", erklärte Perrys Freundin Kastner über den Verstorbenen. Und weiter: "Er war großzügig, lustig, nett und hat die Welt zu einem besseren Ort gemacht. Die Welt ist ein bisschen weniger süß ohne ihn hier. Aber im Himmel ist es jetzt noch ein bisschen süßer."