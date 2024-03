"Bloß kein Trübsal blasen" Trauerfeier in Berlin: Abschied von Musikproduzent Frank Farian

Frank Farian verstarb Ende Januar in seiner Wahlheimat Miami. Er wurde 82 Jahre alt. (lau/spot)

SpotOn News | 04.03.2024, 16:54 Uhr

Freunde und Weggefährten von Frank Farian hatten heute in Berlin Gelegenheit, Abschied von der Musiklegende zu nehmen. Farians älteste Tochter fand bei der Trauerfeier bewegende Worte.

Am heutigen Montag nahmen in Berlin Freunde, Verwandte und Weggefährten vom verstorbenen Musikproduzenten Frank Farian (1941-2024) Abschied. Zur Trauerfeier im Stadtteil Kreuzberg erschien laut "RTL" unter anderem auch Modern-Talking-Legende Thomas Anders (61). "Frank war ein wahnsinnig großzügiger Mensch", erklärte er dem Sender. Er hat so gerne gegeben. Ich kenne ihn über 30 Jahre. Das hier ist eine Party. Das hätte er sich so gewünscht. Bloß kein Trübsal blasen."

So wurden dann auch die rund 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Trauerfeier stilgerecht von einer DJane begrüßt, die die größten Hits des Erfinders von Boney M. und Milli Vanilli spielte, bevor ein Gospelchor das bewegende Lied "Amazing Grace" anstimmte. An den Wänden des Veranstaltungsortes im Magazin der Heeresbäckerei in Berlin-Kreuzberg hingen zudem Kinder- und Jugendfotos des verstorbenen Hit-Produzenten.

Frank Farians Tochter nimmt mit bewegenden Worten Abschied

Auch Farians Tochter Nicole Reuther war vor Ort und begrüßte die prominenten Gäste wie Natascha Ochsenknecht (59) oder Berlins Kultursenator Joe Chialo (54). "Er war kein Heiliger, und er wollte nie einer sein. Es war sogar wichtig für ihn, ein Mann mit Ecken und Kanten zu sein", sagte Reuther dem "Berliner Kurier" zufolge über ihren geliebten Vater. Farian sei anders gewesen, "als man ihn in der Öffentlichkeit wahrnahm".

Beisetzung im Saarland

Die Berliner Trauerfeier gab Weggefährten Farians die Möglichkeit, Abschied von dem Musiker zu nehmen. Seine letzte Ruhestätte wird der Verstorbene jedoch im Saarland finden. In Spiesen-Elversberg soll Farian in diesem Monat im privaten Kreis beigesetzt werden, und seine letzte Ruhestätte an der Seite seiner verstorbenen Mutter finden.

Frank Farian war am 23. Januar 2024 in seiner Wahlheimat Miami verstorben. Er wurde 82 Jahre alt.