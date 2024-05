Leverkusen im Europa-League-Halbfinale Traumquoten: König Fußball schlägt „GNTM“ und den Wien-Krimi

Xabi Alonso, Jonas Hofmann und Granit Xhaka feiern den Einzug von Bayer Leverkusen ins Finale der Europa League. (the/spot)

SpotOn News | 10.05.2024, 14:08 Uhr

Nicht nur Xabi Alonso und Bayer Leverkusen haben etwas zu feiern: Auch für den Sender RTL fällt das Ergebnis nach dem Europapokal-Halbfinale deutlich positiv aus. Bei den Quoten liegen sie klar vor "GNTM" und dem ARD-Krimi.

Der Sender RTL kann sich zum Start ins Wochenende über traumhafte Quoten freuen. Das nervenaufreibende Europapokal-Halbfinale von Bayer 04 Leverkusen lockte am Donnerstagabend vor allem in der zweiten Hälfte die klare Mehrheit des deutschen Fernsehpublikums vor die TV-Bildschirme. Somit geht nicht nur der deutsche Fußballclub nach einem Last-Minute-Tor zum 2:2 gegen AS Rom als Finalist hervor, sondern auch der Kölner Sender als Sieger gegen ProSiebens "Germany's next Topmodel" und den "Wien-Krimi" der ARD im Ersten.

Fußball siegt beim Gesamtpublikum

So ermittelte die AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK, dass die zweite Halbzeit des Fußballspiels rund 5,6 Millionen Menschen vor den Fernseher lockte und somit im Gesamtpublikum einen Marktanteil von 26,9 Prozent sicherte. Die erste Halbzeit lag mit einer Sehbeteiligung des Gesamtpublikums von circa 4,2 Millionen (Marktanteil: 16,4 Prozent) nicht ganz auf gleicher Höhe mit der zweiten Hälfte. Dazwischen platzierte sich bei der gesamten Zuschauerzahl der "Wien-Krimi: Blind ermittelt – Tod im Palais" mit 4,4 Millionen und einem Marktanteil von 18,4 Prozent.

Fußball und Topmodel überzeugt bei den 14- bis 49-Jährigen

Bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen räumte das bei RTL gezeigte Europa-League-Halbfinale um einiges deutlicher ab. Platz eins bis vier sind dabei mit "RTL Fußball: Bayer 04 Leverkusen gegen AS Rom" belegt: Die zweite Hälfte sahen 1,5 Millionen mit einem Marktanteil von 28,1 Prozent, während die erste Hälfte 1,2 Millionen mit einem Marktanteil von 22,4 Prozent verfolgten. Auch die Berichterstattung vor dem Spiel sowie die Zusammenfassung nach dem Spiel sorgten bei den 14- bis 49-Jährigen für großes Interesse.

In dieser Altersgruppe konnte sich nach dem Fußballspiel Heidi Klum (50) mit ihrer Model-Castingshow etwas abgeschlagen durchsetzen: Ab 20:15 Uhr schalteten ungefähr 0,6 Millionen "Germany's next Topmodel" im linearen TV-Programm ein und sorgten somit für einen Marktanteil für ProSieben von 12,9 Prozent.