Es muss nicht immer Meer sein Traumziel Gardasee: Die schönsten Hotspots für Genießer und Entdecker

Bardolino gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen am Gardasee (ab/spot)

SpotOn News | 18.07.2024, 15:00 Uhr

Der Gardasee lockt Jahr für Jahr zahlreiche Touristen an und gilt als eines der schönsten Reiseziele Italiens. Malerische Hafenstädte, kulinarische Highlights und traumhafte Strände machen die Region zu einem vielfältigen Urlaubsziel.

Der Gardasee, Italiens größter und beliebtester See, zieht jedes Jahr Millionen von Besuchern aus aller Welt an. Die mediterrane Landschaft, das türkisblaue Wasser, kulinarische Leckereien und die malerischen Orte bieten einen perfekten Urlaub. Neben bekannten Attraktionen wie Verona, nur rund 30 Kilometer vom Südufer entfernt, und der mittelalterlichen Stadt Sirmione, hat der See in Oberitalien noch einiges mehr zu bieten.

Zitronenriviera am Gardasee

Die Zitronenriviera am Westufer des Gardasees begeistert mit ihren Zitronenhainen, die sich malerisch an den Berghängen entlangziehen. In Limone sul Garda, dem Zentrum der Zitronenproduktion, lassen sich die duftenden Zitrusfrüchte in allen Formen und Variationen genießen – insbesondere mit dem traditionellen Zitronenlikör Limoncello. Die Herstellung ist eine Kunst, die von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Ein Besuch des Limonaia del Castèl, des Zitronengewächshauses, ist ein Muss für jeden Besucher. Das heutige Museum erstreckt sich über mehrere Terrassen und bietet einen Blick auf die darunter liegende Altstadt. Im Sommer gibt es Führungen mit Zitronengebäck und dem heimischen Limoncello. An einigen Abenden ist der Garten auch außerhalb der Öffnungszeiten bis 23 Uhr geöffnet. Führungen werden in verschiedenen Sprachen angeboten und kosten bis maximal fünf Euro inklusive Verkostung. Vom Wasser aus sind die prächtigen Zitronenhaine übrigens am besten zu bewundern. Die Fähren verbinden in der Saison fast alle Orte um den See miteinander, ein Auto ist also nicht immer erforderlich.

Bardolino: Charmante Altstadt mit Flair

Bardolino am Ostufer des Gardasees ist ein charmanter Ort mit einer schönen Altstadt, die von einer mittelalterlichen Stadtmauer umgeben ist. Enge Gassen, farbenfrohe Häuser und die italienische Atmosphäre an der Promenade versprechen Urlaubsfeeling pur. Zahlreiche Restaurants, Eisdielen und Bars laden zum Verweilen ein. Die Fußgängerzone mit ihren vielen Seitengassen lässt Shopping-Herzen höherschlagen.

Besonders beliebt ist donnerstags der hiesige Markt am Seeufer. Von regionalen Delikatessen über Obst und Gemüse bis zu Lederwaren und Mode – hier kommen sowohl Einheimische als auch Touristen auf ihre Kosten. Erholung vom Shoppingstress bieten viele Hotels mit Pools, Spa und Wellnessbereich, zum Beispiel das vier Sterne "Aqualux Hotel Spa Suite & Therme", das fußläufig zur Altstadt gelegen ist. Highlight ist neben einem mediterranen Garten mit SPA, Saunen und Fitnesscenter, das Aqua-Experience mit acht beheizten Indoor- und Outdoor-Pools in verschiedenen Größen sowie einer Pool-Bar. Die hauseigenen Restaurants sind italienisch und regional ausgerichtet. Das Haus legt Wert auf eine nachhaltige und ökologisch-grüne Ausrichtung hinsichtlich Bauweise, Kulinarik und Anwendungen.

Weinregion Gardasee

Die Region um den Gardasee ist bekannt für hervorragende Weine. Zahlreiche Weingüter wie Avanzi, Ca del Frati, Lamberti, Masi, Zenato, Zeni oder Ca Maiol produzieren regionale Spezialitäten wie Bardolino Classico, Lugana, Chiaretto, Valpolicella oder Amarone. Weinverkostungen, Kellerbesichtigungen und Verkauf ab Hof sind fast überall möglich.

Besonders lohnenswert ist der Besuch des Weinmuseums der Kellerei Zeni in Bardolino. Zu besichtigen sind die Önothek, die Olfaktorische Galerie sowie der Fasskeller. Historische Gefährte sind ebenso zu bestaunen wie Themen rund um Weinanbau, Rebenkunde, Ernte, Ausbau in Holzfässern und Abfüllung. Seit 1991 werden die von der Familie Zeni gesammelten Gegenstände öffentlich und gratis ausgestellt und bieten ein Zeugnis der veronesischen Weinbautradition und der italienischen Weinkultur. Aber nicht nur am See, auch im Hinterland lassen sich tolle Weingüter entdecken. Für interessierte Genießer bietet sich eine Tour durch die Weinberge an, etwa eine Genusstour über die Strada die Vini. Winzer, Gastronomen und Feinschmecker haben sich zusammengeschlossen und bieten entlang der Route ganz neue Eindrücke des Gardasees. Eine der wichtigsten europäischen Weinmessen, die Vinitaly, findet jährlich im April in Verona statt, dann mit Winzern aus ganz Italien.

Bergblick mit Panorama am Monte Baldo

Der Monte Baldo ist mit 2.218 Metern der höchste Berg am Gardasee und bietet atemberaubende Panoramablicke auf den See und die umliegende Landschaft. Mit der Seilbahn ist der Gipfel bequem erreichbar, Tickets lassen sich im Internet vorbestellen. Wanderungen, Paragliding, Klettern, Bike-Trails oder andere sportliche Aktivitäten sind ganzjährig möglich und Berghütten laden zum Verweilen ein.

Seit 2017 gibt es drei verschiedene Reitwege auf über 2.000 Metern Höhe in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Auf ca. 110 km Länge sind die Regionen Veneto und Trentino miteinander verbunden: die Reitwege werden in eine blaue Route (Monte Altissimo di Nago), eine rote Route (Madonna della Neve) und eine gelbe Route (Malga Ime) unterteilt. Auf dem Rücken der Tiere lässt sich bei dem Takt der Hufe und dem Rauschen des Windes gut abschalten. Auf dem Bergmassiv gibt es insgesamt vier Klimazonen, die jeweils ihre eigene typische Vegetation haben. Bis 700 m Höhe die mediterrane Zone und von 700 bis 1.500 m die Gebirgszone. Danach folgt bis 2.000 m die boreale Zone und oberhalb von 2.000 m die alpine Zone.

Isola del Garda: Grüne Insel mitten im See

Die Isola del Garda ist die größte Insel im Gardasee und befindet sich im Privatbesitz. Ein botanischer Garten mit exotischen Pflanzen sowie die herrschaftliche Villa im neogotisch-venezianischen Stil sind ein beliebtes Ausflugsziel. Der Park besticht mit Magnolien, großartigen Agaven und zahlreichen anderen Gewächsen, in denen sich viele Vögel heimisch fühlen. Die Palmen neben der Villa stammen von den Kanaren, selbst Obstgewächse wie Granatäpfel und natürlich Zitrusgewächse gedeihen hier bestens.

Von Mai bis Oktober stehen Führungen an und im Rahmen eines Kultursommers finden regelmäßig Konzerte statt. Die Insel ist zudem ein beliebter Hotspot für Hochzeiten. Nur übernachten darf hier nicht mal das Brautpaar. Unterkünfte sind im 200 Meter entfernten San Felice del Benaco buchbar, zum Beispiel das Hotel Villa Luisa Resort & Spa.

Sommerliche Temperaturen bis in den späten August

Die ideale Reisezeit für einen Urlaub am Gardasee ist von April bis Oktober. Spätestens im Juni beginnt die Gardasee-Badesaison. Bis in den späten August können sich Urlauber auf sommerliche Temperaturen und viel Sonne freuen. Mit dem Herbstanfang im September beginnt dann auch am Gardasee die Nebensaison.