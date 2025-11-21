Stars Traurige Nachrichten: Tabaluga-Schöpfer Helme Heine ist tot

Helme Heine - 2009 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2025, 18:00 Uhr

Traurige Nachrichten: Tabaluga-Schöpfer Helme Heine ist tot.

Helme Heine ist im Alter von 84 Jahren gestorben.

Der Kinderbuchautor und Zeichner, der unter anderem den kleinen Drachen Tabaluga weltberühmt machte, wohnte zuletzt in Russell, Neuseeland. Wie die Verlagsgruppe Beltz unter Berufung auf Heines Sohn mitteilte, sei der Künstler am Donnerstag (20. November) verstorben. Zeit seines Lebens vermied der gebürtige Berliner das Rampenlicht und überließ das Medieninteresse um seine bekannteste Figur Tabaluga lieber dem Sänger Peter Maffay, der die Geschichte des kleinen Drachen mit seiner Musik untermalt hatte. Zu Heines Vermächtnis gehören neben Tabaluga auch der dicke Waldemar und das Bilderbuch ‚Die Schöpfung‘, das millionenfach verkauft und in 35 Sprachen übersetzt wurde.

Bereits vor vielen Jahren hatte Heine Deutschland den Rücken gekehrt und sich 1990 in Neuseeland niedergelassen, wo er auf seiner Holzjacht mit dem Namen Kikitoo weiterhin kreativ arbeitete. Zuvor hatte der Illustrator unter anderem in Südafrika gelebt. Dass seine Werke, die sich größtenteils an Kinder richteten, auch ernste Themen nicht ausließen, war eine bewusste Entscheidung des Schöpfers. „Ich mache Bücher, die ich auch selbst kaufen würde“, sagte er einst im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Und das versteht dann jedes Kind.“

Mit seinem eigenen Tod beschäftigte sich Heine bereits seit vielen Jahren. „Ich weiß, dass meine Lebenszeit begrenzt ist, dafür bin ich dankbar, denn sie lässt mich bewusster leben“, sagte er damals und betonte: „Ich weiß, dass alles Leben aus dem Sternenstaub entstand. Der Tod wird diesen Prozess nicht beenden.“