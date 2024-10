Stars Travis Kelce: Rolle in bekannter Krimiserie?

05.10.2024

Ist der NFL-Star bald in in ‚Law Order: Special Victims Unit’ zu sehen?

Travis Kelce soll eine Gastrolle in ‚Law Order: Special Victims Unit’ bekommen.

Popstar Taylor Swift ist bekanntlich ein großer Fan der US-Krimiserie und hat sogar eine ihrer Katzen nach der Hauptfigur Detective Olivia Benson Olivia benannt. Doch auch ihr Freund ist süchtig nach der Sendung. „Mir ist zu Ohren gekommen, dass er ein Fan der Show ist“, verrät Serienstar Mariska Hargitay gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ und deutet gleichzeitig an, dass Travis bald in ‚Law Order: SVU‘ auftreten könnte.

Die Schauspielerin fügt hinzu: „Ich glaube, das sind beide Brüder.“ Damit ist Travis‘ Bruder Jason Kelce gemeint, ein ehemaliger NFL-Spieler. Mariska habe eine Reihe von Ideen erhalten, wie Travis in die Show integriert werden könnte.

In ihrem Podcast ‚New Heights‘ hatten die Kelces kürzlich über ihre Liebe zu der Serie gesprochen. „Wir haben als Kinder so viel ‚Law and Order‘ gesehen, dass wir süchtig nach allem geworden sind, was mit Verbrechen zu tun hat“, sagte Jason. Travis fügte hinzu: „Ehrlich gesagt, wenn ‚Law and Order‘ läuft, sitze ich etwa fünf Minuten da, und wenn ich es mitbekomme, bin ich eine Stunde lang dabei.“