Stars Taylor Swift: Überraschende Akustik-Performance an der Tight End University Taylor Swift hat ihre Fans mit einer Akustik-Performance ihres Megahits ‚Shake It Off‘ aus dem Jahr 2014 an der Tight End University überrascht. Die 35-jährige Popsängerin hatte ihre erfolgreiche Eras Tour mit 149 Konzerten zwar im Dezember beendet, doch Swift scheint die Lust an Auftritten weiterhin nicht verloren zu haben. Am Montag (23. Juni) gab […]