Stars Travis Kelce spricht vor Zukunftsentscheidung mit Familie und Team

Taylor Swift and Travis Kelce have dinner at Waverly Inn on October 15, 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.01.2026, 11:00 Uhr

Travis Kelce wird „einige Zeit damit verbringen“, mit seiner Familie und seinem Team, den Kansas City Chiefs, zu sprechen, bevor er eine Entscheidung über seine Zukunft in der NFL trifft.

Der 36-jährige American-Football-Spieler ist stolz auf die Chiefs, obwohl sie am vergangenen Wochenende ihr letztes Saisonspiel gegen die Las Vegas Raiders verloren haben, und gab zu, dass er „sich Gedanken machen“ werde, als er gefragt wurde, ob er möglicherweise später in diesem Jahr eine weitere Saison spielen werde.

Laut einem Video, das der Reporter Sam McDowell auf X geteilt hat, sagte Kelce, der mit Pop-Megastar Taylor Swift verlobt ist: „Zunächst einmal liebe ich dieses Team einfach. Ich bin stolz darauf, wie wir das zu Ende gebracht haben, auch wenn es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Die Jungs haben trotzdem alles gegeben, und mehr kann man nicht verlangen, Mann.“ Er füge hinzu: „Ich liebe dieses Team, diese Organisation und die Menschen hier so sehr, dass ich noch etwas Zeit mit ihnen verbringen, morgen die Abschlussgespräche führen, mich meiner Familie widmen und mir überlegen werde, wie es weitergeht. Entweder fällt mir die Entscheidung schnell leicht oder ich brauche etwas Zeit dafür. Ich glaube, letztes Jahr war es etwas einfacher.“

Die Chiefs haben in dieser Saison zum ersten Mal seit 2014 die NFL-Playoffs verpasst, und Kelce betonte, dass er, sollte er sich entscheiden, seine Karriere bis zur Saison 2026/27 fortzusetzen, bereit sein werde, einige Fehler der letzten Saison wiedergutzumachen. Kelce hat in seiner 13-jährigen Karriere drei Super Bowls gewonnen.