Stars Travis Kelce erinnert sich an ’spaßigen‘ London-Trip mit Taylor Swift

Travis Kelce and Taylor Swift attends the 2026 iHeartRadio Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.05.2026, 11:00 Uhr

Der NFL-Star plaudert über seine jüngste Reise mit der Popsängerin.

Travis Kelce und Taylor Swift haben kürzlich einen „spaßigen“ Trip nach London genossen.

Der 36-jährige Sportstar wurde Anfang des Monats gemeinsam mit seiner Verlobten in London gesichtet und hat nun einige Details über ihren Aufenthalt in der britischen Hauptstadt verraten. In seinem Podcast ‚New Heights‘ erzählte Travis: „Zum größten Teil haben wir wirklich gutes Essen genossen und uns einige Theaterstücke angesehen. Wir haben Sadie Sink gesehen und ich glaube, Noah Jupe heißt er. Er ist verdammt phänomenal als Romeo. Sadie war ebenfalls als Julia dabei.“

Außerdem schwärmte Travis von dem bekannten indischen Restaurant Gymkhana, das das Paar während der Reise besuchte. Der NFL-Star – der Taylor im vergangenen Jahr einen Heiratsantrag machte – schwärmte: „Bei jedem Gericht, das serviert wurde, habe ich keine einzige Frage gestellt. Ich habe einfach direkt losgelegt. Die einzigen Fragen, die ich hatte, waren, wie scharf beziehungsweise würzig das Essen ist.“

Der Kansas City Chiefs-Star wurde in der Vergangenheit oft wegen seines wählerischen Essverhaltens aufgezogen, betonte nun aber, dass dieses Image inzwischen nicht mehr zutreffe. Travis – der ‚New Heights‘ gemeinsam mit seinem älteren Bruder Jason moderiert – sagte: „Das stimmt überhaupt nicht mehr, aber es macht Spaß, damit herumzuspielen, weil es früher einmal so war.“

Travis und Taylor verkündeten im vergangenen Jahr ihre Verlobung. Kürzlich behauptete ein Insider, dass Taylors Hochzeitskleid von Elizabeth Taylor inspiriert sein werde. Die 36-jährige Sängerin soll sich an dem Kleid orientieren, das Elizabeth 1950 bei ihrer Hochzeit mit ihrem ersten Ehemann Conrad Hilton trug, nachdem sie für ihren gleichnamigen Song über die Filmikone recherchiert hatte.

Der Insider verriet gegenüber der Zeitung ‚Daily Mail‘: „Taylor hat sich während der Arbeit an ihrem Musikvideo zu diesem Song so viele alte Fotos von Elizabeth Taylor angesehen, dass sie sich in den Stil der Filmlegende verliebt hat. Als sie dann begann, über ihr Hochzeitskleid nachzudenken, schaute sie sich online Elizabeths alte Kleider an.“