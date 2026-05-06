Stars Travis Kelce scherzt: Taylor Swift habe ihn ‚männlicher gemacht‘

Travis Kelce and Taylor Swift attends the 2026 iHeartRadio Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2026, 18:00 Uhr

Travis Kelce scherzt: Taylor Swift habe ihn 'männlicher gemacht'.

Travis Kelce hat mit einem Augenzwinkern verraten, dass Taylor Swift ihn in einem Bereich seines Lebens verändert hat.

Der NFL-Star der Kansas City Chiefs gab zu, dass er früher beim Essen eher wählerisch war. Doch laut seinem Bruder Jason Kelce habe Swift seinen Geschmack deutlich erweitert. Im Podcast ‚New Heights‘ sagte Jason zunächst vorsichtig: „Ich glaube, Taylor hat definitiv…“, worauf Travis ihn unterbrach: „Sag es ruhig, das können wir verwenden.“ Auch Jasons Ehefrau Kylie Kelce bemerkte: „Er ist abenteuerlustiger geworden, was Essen angeht.“

Travis selbst kommentierte scherzhaft: „Ja, ich bin mehr ein Mann, wenn ich bei ihr bin und Dinge esse, die ich vorher nie probiert habe!“ Die Sängerin ist bekannt für ihre Leidenschaft fürs Backen und Kelce ist ein großer Fan ihrer Kreationen. Im Februar gestand er: „Ich habe Taylors Stuhl kaputt gemacht, wegen des Gewichts, das ich durch ihr Sauerteigbrot zugenommen habe.“

Bereits 2024 verriet er, dass er dank Swift angefangen habe, indische Küche zu probieren. „Ich öffne mich langsam dafür“, sagte er, betonte aber, dass er eher leichte Currys bevorzuge. Privat planen die beiden aktuell ihre Hochzeit. Medienberichten zufolge soll die Trauung am 3. Juli in New York stattfinden. Die Gäste dürfen sich dabei offenbar auch auf Travis’ eigene Biermarke freuen.