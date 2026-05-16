Stars Kansas City Chiefs-Coach Andy Reid: Ist er bei der Hochzeit von Travis Kelce und Taylor Swift dabei?

2024 AFC Championship - Kansas City Chiefs - : Travis Kelce and Taylor Swift - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2026, 11:00 Uhr

Der Footballtrainer enthüllt, ob er zur Hochzeit von Travis Kelce und Taylor Swift gehen wird.

Kansas City Chiefs-Coach Andy Reid plant, an der Hochzeit von Travis Kelce und Taylor Swift teilzunehmen.

Der NFL-Star und die Popsängerin gaben vergangenes Jahr ihre Verlobung bekannt. Andy – der Travis zu mehreren Super-Bowl-Titeln coachte – hofft, bei der Trauung dabei zu sein. Er sagte gegenüber dem Sportsender ‚96.5 The Fan‘ aus Kansas City: „Ich habe wahrscheinlich [eine Einladung] bekommen. Wenn ich bis dahin nicht aus meinem Smoking herauswachse, werde ich hingehen.“

Der 68-Jährige sei „so glücklich“ für das prominente Paar und betonte, dass die Größe des Ereignisses weniger wichtig sei als das, wofür es steht. „Wenn es wirklich darauf ankommt, spielt es keine Rolle, wie groß die Show um sie herum ist. Sie sind verliebt und das ist das Wichtigste“, erklärte der Footballtrainer.

Kürzlich genossen Travis und Taylor eine „spaßige“ Reise nach London. Die Stars wurden Anfang des Monats gemeinsam in der britischen Metropole gesehen. Später verriet der 36-Jährige einige Details ihres Aufenthalts in der britischen Hauptstadt. Dabei erzählte er, dass sie gemeinsam „einige Theaterstücke“ angesehen hätten. Travis – der inzwischen zu den bekanntesten Sportstars der Welt zählt – berichtete in seinem Podcast ‚New Heights‘: „Wir haben Sadie Sink gesehen und ich glaube, Noah Jupe heißt er. Er ist verdammt phänomenal als Romeo. Sadie war ebenfalls als Julia dabei.“

Außerdem lobte Travis das bekannte indische Restaurant Gymkhana, das das Paar während der Reise besucht hatte. „Bei jedem Gericht, das sie gebracht haben, habe ich keine einzige Frage gestellt. Ich habe einfach direkt losgelegt. Die einzigen Fragen, die ich hatte, waren, wie scharf das Essen ist“, erzählte er. Der Kansas City Chiefs-Star wurde in der Vergangenheit wegen seines wählerischen Essverhaltens aufgezogen, betonte aber, dass dieses Image inzwischen nicht mehr zutreffe. Travis – der den Podcast ‚New Heights‘ gemeinsam mit seinem älteren Bruder Jason Kelce moderiert – sagte: „Das stimmt überhaupt nicht mehr, aber es macht Spaß, damit herumzuspielen, weil es früher tatsächlich einmal so war.“