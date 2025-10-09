Stars Travis Kelce: Stolz auf Taylor Swift und ihren Erfolg

Taylor Swift and Travis Kelce in the Meatpacking District on December 2024 in New York - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2025, 09:00 Uhr

Travis Kelce hat Taylor Swift zum Erfolg ihres neuen Albums gratuliert.

Die 35-jährige Sängerin veröffentlichte Anfang dieses Monats ‚The Life of a Showgirl‘, und Travis Kelce, Swifts Verlobter, hat ihr nun zu dem rekordverdächtigen Album gratuliert.

Der 36-Jährige sagte in seinem Podcast ‚New Heights‘: „Ich könnte nicht stolzer auf sie sein. Mit 1,2 Millionen verkauften Exemplaren ist es das meistverkaufte Vinylalbum in einer Woche in den USA, und darüber hinaus wurden in nur 24 Stunden 2,7 Millionen Exemplare verkauft.“ Kelce verlieh seiner Liebsten sogar seine Auszeichnung „Stamp of the Week“, mit der Menschen geehrt werden, die ihre Leistung auf ein neues Niveau gebracht haben. Und der NFL-Star gab zu, besonders stolz auf seine Verlobte zu sein. Er sagte: „‚The Fate Of Ophelia‘ war am Freitag der meistgestreamte Song an einem einzigen Tag in der Geschichte von Spotify. Deshalb geht der Stamp of the Week an Tay Tay. Ich bin so stolz auf dich, Mädchen.“

Die beiden gaben ihre Verlobung im August über einen Instagram-Post bekannt, nachdem sie sich 2023 kennengelernt hatten. Und Patrick Mahomes – Kelces Teamkollege bei den Kansas City Chiefs – sagte zuvor, dass Swift dazu beigetragen habe, die NFL-Franchise zu einem „weltweiten Team“ zu machen. Der Sportstar sagte gegenüber dem ‚Time‘-Magazin: „[Die Chiefs] haben sich von einem landesweiten Team, das irgendwie global war, zu einem vollständig globalen Team entwickelt. Das ist Taylors Fangemeinde zu verdanken.“ Mahomes gab auch zu, von Taylors Arbeitsmoral beeindruckt zu sein.