Football-Star Travis Kelce hat nach der Schießerei am Ende der Super-Bowl-Siegesparade der Kansas City Chiefs am Mittwoch sein Beileid und seine Unterstützung ausgesprochen.

Bei der Super-Bowl-Siegesparade der Kansas City Chiefs durch ihre Stadt sind am Mittwoch Schüsse gefallen. Nach aktuellem Stand wurden dabei eine Person getötet und 22 weitere verletzt. Die Mannschaft war zu dem Zeitpunkt schon im Stadion. Football-Star Travis Kelce (34), auf den nicht nur wegen seiner Beziehung zu Superstar Taylor Swift (34) alles Augen gerichtet sind, reagierte geschockt.

"Ich bin untröstlich über die Tragödie, die sich heute ereignet hat. Mein Herz ist bei allen, die mit uns gefeiert haben und die davon betroffen sind. KC, du bedeutest mir die Welt", schrieb der 34-jährige Tight End auf X.

I am heartbroken over the tragedy that took place today. My heart is with all who came out to celebrate with us and have been affected. KC, you mean the world to me.

— Travis Kelce (@tkelce) February 15, 2024