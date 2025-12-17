Musik Trent Reznor erklärt den ‚Schlagzeuger-Tausch‘ mit den Foo Fighters

Josh Freese - Slam Dunk South Festival 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.12.2025, 14:00 Uhr

Trent Reznor erklärt den 'Schlagzeuger-Tausch' mit den Foo Fighters.

Nine Inch Nails haben die Schlagzeuger mit den Foo Fighters getauscht, weil es „einfach Sinn ergeben hat“.

Josh Freese, der zuvor bereits mit NIN gespielt hatte, wurde nach dem Tod des langjährigen Foo-Fighters-Drummers Taylor Hawkins im Jahr 2022 in Dave Grohls Band aufgenommen. Im Sommer wurde er jedoch aus der Gruppe entlassen und durch den NIN-Schlagzeuger Ilan Rubin ersetzt. NIN-Frontmann Trent Reznor holte daraufhin Freese zurück in seine Band und erklärte nun, warum er sich dazu entschied, den Schlagzeuger anzurufen. Gegenüber ‚Consequence‘ sagte er: „Sobald ich die Nachricht gehört habe [von Joshs Ausstieg bei den Foo Fighters], dachte ich, ich könnte Josh anrufen und er könnte heute Abend die Show spielen, denn an seinen Fähigkeiten gibt es keinen Zweifel. Und im Grunde ist genau das in Kurzform passiert. Er war verfügbar und bereit, und es ergab auf mehreren Ebenen einfach Sinn. Um ganz ehrlich zu sein: Wir sind Erwachsene und wir sind Profis, aber wir sind auch Menschen mit Gefühlen, mit einem Sinn für Kameradschaft, Absicht und Ziel.“ Reznor habe gedacht, es würde sich besser anfühlen, diese letzte Welle von Tourneen mit jemandem zu spielen, der wirklich dabei sein will – und genau so sei es gekommen.

Auch Freese selbst äußerte sich zu dem „Schlagzeuger-Tausch“ und betonte, es sei „reiner Zufall“ gewesen. Bei einem Auftritt in der ‚Eddie Trunk Show‘ auf SiriusXM erklärte er: „Was diese Sache mit dem Schlagzeuger-Tausch angeht – es ist lustig, denn es war einfach Zufall, wie sich das ergeben hat. Es war kein gezielter Tausch. Und ehrlich gesagt: Wenn Ilan, der bei Nine Inch Nails gespielt hat und nach meinem Ausstieg 2009 zur Band kam, Nine Inch Nails verlassen hätte, um – sagen wir – zu Muse zu gehen, dann hätte Trent mich angerufen.“ Es sei also kein absichtlicher Wechsel gewesen.

Freese hatte zuvor offenbart, dass er „schockiert und enttäuscht“ gewesen sei, als ihm Anfang des Jahres mitgeteilt wurde, dass seine Zeit auf Tour mit den Foo Fighters zu Ende gehe. Auf Instagram schrieb er: „Die Foo Fighters haben mich am Montagabend angerufen, um mir mitzuteilen, dass sie sich entschieden haben, ‚mit ihrem Schlagzeuger in eine andere Richtung zu gehen‘. Es wurde kein Grund genannt. Unabhängig davon habe ich die letzten zwei Jahre mit ihnen sehr genossen – auf und abseits der Bühne – und ich unterstütze, was auch immer sie für das Beste für die Band halten.“ Er sei in seinen 40 Jahren als professioneller Schlagzeuger noch nie aus einer Band geworfen worden. „Ich bin also nicht wütend – aber schockiert und enttäuscht“, schrieb er weiter und betonte: „Aber wie die meisten von euch wissen, habe ich immer freiberuflich gearbeitet und bin zwischen Bands gewechselt, also komme ich klar.“