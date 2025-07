Musik Trotz Rückzug 2024: Joe Perry deutet Live-Rückkehr von Aerosmith auf die Bühne an

Aerosmith - Grammys Viewing Party 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2025, 18:00 Uhr

Aerosmith könnten doch noch einmal live auftreten – das hat Gitarrist Joe Perry angedeutet.

Die legendäre amerikanische Rockband hatte 2024 ihren Rückzug von Tourneen bekannt gegeben, nachdem Sänger Steven Tyler sich eine schwere Stimmbandverletzung sowie eine Fraktur des Kehlkopfes zugezogen hatte. Nun sagte Joe aber, dass es möglicherweise irgendwann einen Moment geben könnte, in dem sich die Band entscheidet, doch noch einmal gemeinsam auf der Bühne zu stehen – und er selbst wolle unbedingt ein letztes Aerosmith-Konzert spielen.

In der Sendung ‚Trunk Nation With Eddie Trunk‘ von SiriusXM wurde Perry gefragt, ob Fans die Band je wieder live sehen könnten. Der Musiker antwortete: „Nun ja, ich hoffe das immer, aber auf Tour zu gehen, das ist ein riesiger Aufwand.“ Perry (74) räumte ein, dass das Tourleben für ihn und seine Bandkollegen mittlerweile sehr viel anstrengender geworden sei: „Es braucht so viel Planung, und was es einem körperlich abverlangt – das ist viel mehr, als die Leute denken. Es ist eine Sache, das mit 25 oder 30 zu machen, aber eine ganz andere, wenn man so alt ist wie wir. Es ist wirklich körperlich, da rauszugehen auf die Bühne.“

Der Songwriter von ‚Love in an Elevator‘ ist sich aber sicher, dass Tyler wieder ein ganzes Konzert singen könnte, wenn seine Stimme wieder genesen ist. Auf die Frage, ob Steven einen kompletten Auftritt schaffen könnte, sagte Joe: „Weißt du, ich glaube schon. Es ist nur eine Frage, da wieder hinzukommen, weißt du? Ich meine, wir sind nicht mehr die Jüngsten.“ Er selbst habe aber noch genug in sich, um noch einmal mit seinen Kollegen aufzutreten: „Ich will [ein letztes Aerosmith-Konzert] unbedingt machen… Wir werden sehen, was passiert.“