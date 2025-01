Selber Designer wie 2017 Trumps Ball in Washington: Melania kommt im asymmetrischen Kleid

Donald und Melania Trump besuchten am Tag der Vereidigung insgesamt drei Bälle. (eyn/spot)

SpotOn News | 21.01.2025, 08:29 Uhr

Auch beim Amtseinführungsball ihres Mannes waren wieder alle Augen auf das Outfit von Melania Trump gerichtet. Die First Lady erschien in einer schwarz-weißen Kreation ihres Haus- und Hofdesigners Hervé Pierre.

Melania Trump (54) hat den abendlichen Ball zur Amtseinführung ihres Mannes am 20. Januar in einem schulterfreien Abendkleid besucht. Die First Lady entschied sich für ein schwarz-weißes Design ihres langjährigen Stylisten Hervé Pierre. Gemeinsam mit Donald Trump (78), der einen schwarzen Smoking mit passender Fliege trug, legte sie so den traditionellen Eröffnungstanz hin.

Bei ihrem Outfit handelte es sich um ein trägerloses Kleid aus weißem Satin mit Beinschlitz. Besonders auffällig wurde es durch die aufgesetzte schwarze Linie, die sich vom Rock über das Mieder zog. Dazu kombinierte Melania eine Diamantbrosche, die 1955 vom Luxusjuwelier Harry Winston entworfen wurde, und trug sie als enge Halskette an einem Satinband.

Selber Designer wie 2017

In einem Statement zu dem Outfit, das am Montag veröffentlicht wurde und der US-amerikanischen Modefachzeitschrift "WWD (Women's Wear Daily)" vorliegt, schwärmte der Designer von der Zusammenarbeit mit Melania. "Es ist eine große Ehre, mit der First Lady an dem Entwurf für ihr Antrittskleid zusammengearbeitet zu haben. Es war klar, dass Frau Trump sich zu einer Kombination aus Schwarz und Weiß hingezogen fühlte – ganz im Sinne ihres eigenen Stils und ihrer Vision", so der französisch-amerikanische Modeschöpfer.

Für den Entwurf habe er nur zwei Wochen Zeit gehabt, erklärte Pierre weiter. Auf seinem Instagram-Account zeigte der Designer die Skizze zu dem Kleid, die zunächst nur aus einem schwarzen Strich bestand. "Wie es angefangen hat… Ein einfaches Krabbeln mit einem Marker auf einem Stück Papier kann der Anfang einer Idee sein!", hieß es dazu.

Hervé Pierre hatte bereits bei Donald Trumps erster Amtszeit, die 2017 begann, Melania Trumps Kleid für den Amtseinführungsball entworfen. Auch damals hatte die First Lady ein weißes, trägerloses Seidenkleid getragen, ebenfalls mit einem aufgesetzten Linien-Detail. Er hoffe, dass durch sein Design die Stärke der 54-Jährigen betont werde, so der Designer.

Melania und Donald Trump tanzen in die zweite Amtszeit

Melania Trump schien sich in ihrem Outfit bei dem Ball auf jeden Fall wohlzufühlen. Nachdem Donald Trump und sie sich zunächst etwas steif über die Tanzfläche bewegten, ließ sie sich später schwungvoll von Vizepräsident J. D. Vance (40) um die eigene Achse drehen. Dabei strahlte die sonst so oft strenge Melania über das ganze Gesicht, wie Fotos zeigen. Kurzzeitig stieg sie sogar in den Tanz ihres Mannes zu dem in seinem Wahlkampf oft benutzten Kult-Song "YMCA" ein.

Donald und Melania Trump besuchten am Abend nach der offiziellen Vereidigung von Trump als 47. Präsident der USA und der Unterzeichnungszeremonie im Oval Office insgesamt drei Antrittsbälle: den Commander-in-Chief Ball, den Liberty Inaugural Ball und den Starlight Ball.