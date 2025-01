Bewegende Autobiografie TV-Legende Heidrun von Goessel enthüllt dramatische Familiengeschichte

Die ehemalige Programmansagerin Heidrun von Goessel (1970, 2025) hat sich nun ihre Erlebnisse von der Seele geschrieben. (ili/spot)

SpotOn News | 22.01.2025, 12:41 Uhr

In ihrer Autobiografie "Ungeschminkte Einsichten" blickt Heidrun von Goessel auf ihr bewegtes Leben zurück. Sie enthüllt dabei erstmals die dramatische Geschichte um ihren Sohn Oliver und dessen leiblichen Vater.

Nach ihrer Zeit als Mannequin (heute Model) in den 1960er Jahren und erfolgreichen Miss-Wahlen in den 1970er Jahren machte Heidrun von Goessel (80) als Programmansagerin Karriere beim Fernsehen. Doch hinter der glamourösen Fassade verbarg sich ein bewegendes Schicksal, das sie nun in ihrer Autobiografie "Ungeschminkte Einsichten" erstmals öffentlich macht.

Der Brief

Mit nur 19 Jahren heiratete sie 1963 ihren ersten Mann. Eine Ehe, die von Anfang an unter keinem guten Stern stand, denn ihr Mann war schwul. "Damals wusste ich zunächst gar nicht, was das heißt, schwul zu sein", erinnert sie sich im Interview mit dem Magazin "Bunte".

Die Wahrheit kam ans Licht, als sie einen Brief fand. "Darin stand, dass er mit einer Frau nie glücklich werden würde – und er solle doch zu ihm zurückkommen", erzählt von Goessel. Nach einem Streit deswegen sei ihr Mann dann weg und sie mit dem zwei Wochen alten Sohn Oliver (59) allein zurückgeblieben. In ihrer Not drehte sie nachts den Gashahn auf – doch ihre Nachbarin rettete ihr das Leben.

Der Filmriss

Doch damit nicht genug. Ihr damaliger Ehemann war nicht der biologische Vater ihres Sohnes, packt sie ein weiteres Detail aus ihrer Familiengeschichte aus. Das habe sie damals allerdings noch nicht gewusst, sagt sie und erzählt vom Kennenlernen "des Erzeugers" während eines Jobs als Mannequin. Obwohl sie nie Alkohol getrunken habe, sei sie am Morgen nach einer Modenschau mit "einem absoluten Filmriss" aufgewacht. Ihr sei sofort klar gewesen, dass etwas nicht stimmte.

Zwei Vaterschaftstests brachten später Klarheit. "Der eine Friseur, mit dem ich ein bisschen geflirtet hatte, war tatsächlich der Erzeuger", sagt Heidrun von Goessel und fügt hinzu: "Ich habe aber nicht wissentlich mit ihm geschlafen, er muss mir an dem besagten Abend an der Bar K.-o.-Tropfen in mein Getränk gegeben haben."

Ihr eigener Vater habe dann die Hochzeit gefordert, doch sie wollte nicht. Schließlich heiratete sie einen ganz anderen, Kurt von Goessel, auch weil er "ganz lieb und toll" mit ihrem Sohn umging.

Neues Glück

Nach mehreren gescheiterten Ehen ist Heidrun von Goessel nun seit zwei Jahren mit Gerd Grunwald (83) liiert. "Wir lieben uns, er macht alles für mich, kümmert sich rührend", schwärmt die TV-Legende von ihrem Partner.