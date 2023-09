ZDFroyal, Die Heiland, ... TV-Tipps am Dienstag

"ZDFroyal: Mein Vater, der König": König Carl Gustaf und Victoria von Schweden. (cg/spot)

SpotOn News | 05.09.2023, 06:01 Uhr

In "ZDFroyal: Mein Vater, der König" dreht sich alles um König Carl Gustaf und Victoria von Schweden. Die Anwältin Heiland (Das Erste) vertritt eine Friseurin, die der Körperverletzung beschuldigt wird. Bei "Wer wird Millionär?" (RTL) spielen die Kandidaten um drei Millionen Euro.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFroyal: Mein Vater, der König – Carl Gustaf und Victoria von Schweden, Doku

Kaum jemand ist Carl Gustaf von Schweden so nah wie Kronprinzessin Victoria. Sie sind König und Thronfolgerin – aber auch Vater und Tochter. Ein Verhältnis mit Höhen und Tiefen. Die tägliche Zusammenarbeit zwischen den Generationen ist eine Herausforderung. Das ist im Königshaus nicht anders als in einem Familienbetrieb. Carl Gustaf ist nach 50-jähriger Regentschaft ein erfahrener Monarch, Victoria eine willensstarke Frau. Das hat sie bewiesen, als es um die Liebe ihres Lebens ging, ihren Mann Daniel.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland – Wir sind Anwalt: Biggis Blond, Anwaltsserie

Bei einer Model-Competition kommt es zu einem Unfall: Kira Baumann (Nina Polline Wolf), die Tochter des Friseursalon-Inhabers, wird verletzt, sie erleidet Verätzungen an der Kopfhaut. Im Verdacht steht Biggi Kowalski (Lina Wendel), die Kira in diesem Wettbewerb gestylt hat. Ausgerechnet die Enkelin von Biggi, die junge Miley, geht als Siegerin aus dem Wettbewerb hervor, was Fragen aufwirft. Biggis Tochter Jule Förster (Aline Staskowiak) schleppt ihre Mutter zu Romy (Christina Athenstädt), um Hilfe zu suchen.

Video News

20:15 Uhr, kabel eins, Jede Sekunde zählt – The Guardian, Abenteuerdrama

Bei einem schwierigen Noteinsatz hat Rettungsschwimmer Ben Randall (Kevin Costner) vor Jahren seine komplette Crew verloren. Jetzt lehrt er als verbitterter Lehrer an einer Akademie für Rettungsschwimmer und lässt den Nachwuchs, wie etwa den unbekümmerten Schwimmstar Jake Fischer (Ashton Kutcher), an seinem reichen Erfahrungsschatz teilhaben. Randall bringt Fischer nahe, dass es bei Rettungsschwimmern eben nicht um Heldentum geht, sondern einzig um die Rettung von Menschenleben.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? – Die 3 Millionen Euro Woche, Quizshow

Die "3 Millionen Euro Woche" bei "Wer wird Millionär?" ist in der vierten Runde. An drei aufeinanderfolgenden Abenden kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch um den Einzug in die Finalsendung am vierten Abend – und damit erneut um die Chance, den höchsten Gewinn in der Geschichte von "Wer wird Millionär?" abzuräumen.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Die ganze Stadt ein Depp, Krimi

In seinem neuen Fall muss das Trio Schaller (Alexander Held), Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Flierl (Bernadette Heerwagen) gleich zwei Mordfälle klären – und das zu einer Zeit, in der München Kopf steht: Das Oktoberfest ist in vollem Gange. Ein Nachbar von Kriminaloberrat Zangel wird tot in seiner Wohnung aufgefunden. Der vereinsamte Rentner, Josef Kleint, wurde erschlagen. Ein wertvolles Gemälde, das die Wand der Wohnung des Opfers schmückte, wird das Zentrum eines Irrgartens aus Verdächtigen. Als sich dann ein zweiter Mord ereignet, werden die Ermittler vor ein noch größeres Rätsel gestellt.