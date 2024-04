Wilsberg, Wer weiß denn sowas XXL, ... TV-Tipps am Samstag

"Wilsberg: Blinde Flecken": Wilsbergs (Leonard Lansink, l.) Kumpel Ekki (Oliver Korittke, r.) ist nicht begeistert von dessen Nachforschungen. (cg/spot)

SpotOn News | 13.04.2024, 06:00 Uhr

Privatdetektiv "Wilsberg" (ZDF) geht in seinem neuen Fall dem Mord an einem Psychologen nach. Bei "Wer weiß denn sowas XXL" (Das Erste) spielen prominente Rateteams um Bares. In der "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" (RTL) müssen die drei Unterhaltungsprofis improvisieren.

20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg: Blinde Flecken, Krimi

Privatdetektiv Wilsberg (Leonard Lansink) soll Beweise dafür finden, dass ein Familiengutachter manipuliert wurde. Doch bevor er der Sache richtig nachgehen kann, wird der Psychologe Opfer tödlicher Schüsse. Wilsbergs Klient Peter Oldendorp (Nicholas Reinke) befindet sich gerade im Streit mit seiner Ehefrau Natalie (Anja Knauer) um das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Franzi (Lilli Lacher). Peter unterstellt Natalie eine Affäre mit dem Gutachter. Doch wie Wilsberg herausfindet, datet Natalie jemand anderen.

20:15 Uhr, Das Erste, Wer weiß denn sowas XXL, Wissensquiz

Drei packende Rateduelle im XXL-Format erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer bei "Wer weiß denn sowas XXL". Kai Pflaume begrüßt Johannes B. Kerner, Frauke Ludowig, Martin Rütter, Kurt Krömer, Jeanette Biedermann und Capital Bra zum kniffligen Knobeln über skurrile und witzige Fragen. Wie gewohnt stehen den Prominenten bei der Suche nach der richtigen Lösung zwischen zwei realistischen klingenden, aber leider falschen Antworten die beiden Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton zur Seite.

20:15 Uhr, RTL, Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, Show

Gerne Live, immer spontan, am liebsten überraschend und ganz schön turbulent feiert das Show-Spektakel 2024 seinen 7. Geburtstag. Diese Show wird ihrem Namen stets gerecht: Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger wissen überhaupt nicht, was auf sie zukommt, welche Spiele gespielt werden oder wer die jeweilige Sendung moderieren wird. Stets unter den wachsamen Augen des Schiedsrichters Thorsten Schorn. Wer ist heute zu Gast?

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Die beste, verrückteste Show der Welt: Bei "The Masked Singer" treten zehn Stars aus allen Lebensbereichen in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden … Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

Video News

20:15 Uhr, VOX, Ich – Einfach Unverbesserlich 2, Digitaltrickkomödie

Seitdem Gru unter die Familienväter gegangen ist, ist der ehemalige Superschurke ziemlich zahm geworden. Mit seinen drei Adoptivtöchtern Margo, Edith und Agnes führt er ein recht beschauliches Leben, das hauptsächlich aus der Organisation von Kindergeburtstagen und dem Abwimmeln nerviger Verehrer seiner Töchter besteht. Als es jedoch eines Tages zu mysteriösen Vorfällen kommt, die wohl auf das Konto eines neuen Superschurken gehen, wird Gru von einer Geheimorganisation gebeten, den Nebenbuhler ausfindig zu machen. Ihm zur Seite steht die hübsche Agentin Lucy, die den spröden Single-Dad ganz schön aus dem Konzept bringt.