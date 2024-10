Die Kanzlei, Schwarzach 23, ... TV-Tipps am Dienstag

"Die Kanzlei: Leichte Beute": Das Haus der Mandantin Imogen Paulsen (Saskia Fischer, l.) wurde beschmiert. Anwältin Isa von Brede (Sabine Postel l.) soll herausfinden, wer dahintersteckt. (cg/spot)

SpotOn News | 22.10.2024, 06:00 Uhr

Im Ersten geht "Die Kanzlei" in eine neue Staffel. Ein Streit unter Maisbauern endet in "Schwarzach 23 und der Schädel des Saatans" (3Sat) tödlich. In "besseresser" (ZDF) deckt Sebastian Lege Tricks der Lebensmittelindustrie auf.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Leichte Beute, Anwaltsserie

Rechtsanwalt Markus Gellert (Herbert Knaup) vertritt eine Autorin von Fan-Fiction, die im Verdacht steht, einen Anlagebetrüger getötet zu haben. Gleichzeitig betreut Anwältin Isa von Brede (Sabine Postel) eine ehemalige Mandantin der Kanzlei, die von ihren Nachbarn gemobbt wird.

20:15 Uhr, 3Sat, Schwarzach 23 und der Schädel des Saatans, Krimikomödie

Franz Germinger Junior (Maximilian Brückner) und seine Familie ermitteln in einem Fall, der sich unter Maisbauern im Osten Münchens abspielt. Auf einer Vogelscheuche findet sich der echte Schädel eines Bauern. Das Opfer, ein gewisser Herbi, war nicht sonderlich beliebt. Die Ermittler finden schnell heraus, dass Herbi zwar noch mit seiner Frau Klaudia (Marion Mitterhammer) verheiratet war, aber eine Affäre mit deren Schwester Lucy (Franziska Schlattner) hatte – und Lucy erwartet sogar ein Kind von ihm. Steckt Eifersucht hinter dem Mord?

20:15 Uhr, ZDF, besseresser: Die Tricks in Fanta, Tic Tac & Co., Food-Reportagereihe

Sebastian Lege nimmt die Geheimnisse hinter Fanta, Milky Way und Tic Tac unter die Lupe. Er zeigt, wie die Lebensmittelindustrie versucht, mit möglichst geringem Aufwand hohe Gewinne zu erzielen. Tic Tac soll für frischen Atem sorgen, kann jedoch Mundgeruch verstärken. Milky Way klingt nach viel Milch, besteht aber hauptsächlich aus Luft und Zucker, umhüllt von Schokolade. In seiner Werkstatt entlarvt Lege die wahren Inhalte bekannter Produkte.

20:15 Uhr, VOX, The Piano, Musikshow

In diesem neuen Musikformat treten unbekannte Klaviertalente ins Rampenlicht, um ihre faszinierenden Geschichten und ihre besondere Beziehung zum Klavier zu präsentieren. Über sechs Folgen hinweg zeigen die Musiker:innen ihr Können an öffentlichen Orten. Die Musikgrößen Mark Forster und Igor Levit verfolgen die Darbietungen aus einem versteckten Bereich, kommentieren die Auftritte und wählen ihre Favoriten. Die Show wird von Annika Lau moderiert.

20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und der Reiz der Gewalt, Krimi

Die Polizisten Jan Nowak (Glenn Goltz) und Arndt Krieger (Shenja Lacher) untersuchen eine Gruppe Jugendlicher, nachdem eine Beschwerde wegen nächtlicher Ruhestörung eingegangen ist. Dabei gerät die Situation außer Kontrolle. Der Routineeinsatz eskaliert und endet mit einem tödlichen Ausgang: Jan Nowak wird angeschossen und stirbt. Die Kommissare Brand (Mariele Millowitsch) und Simmel (Hinnerk Schönemann) befragen Arndt Krieger zu den Geschehnissen der Nacht, doch sein ausweichendes Verhalten weckt sofort Verdacht.